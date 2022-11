Un debate autocomplaciente y alejado de la realidad territorial

El debate de política general en las Cortes de Aragón ha dejado en Teruel Existe una mezcla de preocupación y sorpresa: no hay respuestas para los graves problemas estructurales de la comunidad autónoma y sí una excesiva autocomplacencia del presidente del Gobierno, Javier Lambán, en sus intervenciones.

Como agente político votado mayoritariamente por los ciudadanos de la provincia en la última convocatoria electoral celebrada, Teruel Existe ha escuchado atentamente todos los diagnósticos y propuestas que se han planteado en la tribuna del Parlamento autonómico. Propuestas, pocas y escasamente concretas sobre comercio, conectividad y digitalización, transporte y movilidad, educación, formación profesional o universidad. Diagnósticos muchos, pero equivocados; dibujan un Aragón que poco tiene que ver con la realidad diaria de sus habitantes.

El presidente del Gobierno dedicó escaso tiempo para hablar de la vertebración de la comunidad autónoma, la más desvertebrada del país, y el tiempo que dedicó fue para negar la realidad demográfica que convierte a la provincia de Teruel en una de las áreas más despobladas del sur de Europa. Mientras que varias comarcas del Alto Aragón y de Zaragoza tampoco superan la densidad de 12,5 habitantes por km2, umbral que fija la Unión Europea para considerar un territorio como área poco poblada.

Teruel Existe no se recrea en escenarios catastrofistas en manera alguna, pero no puede dejar de replicar la situación bucólica y optimista descrita por el presidente. Simplemente, Teruel Existe recoge el descontento de los habitantes de una provincia que no se ven identificados en el panorama idílico que ha dibujado su presidente. Y plantea propuestas constructivas que son ignoradas o rechazadas sistemáticamente por su gobierno.

Hubo en el debate muchas generalidades pero poca concreción. Además, pasó de largo por cuestiones que nos preocupan mucho, como las ayudas al funcionamiento para empresas y autónomos de la provincia, la agencia espacial española (cuando sí apostó decididamente por la de salud pública y la de inteligencia artificial) o la situación de las pymes, los autónomos y la ganadería y agricultura familiar. Frente a eso, puso todo el acento en los megaproyectos empresariales que son bienvenidos si contribuyen a generar riqueza y fijar población pero que, en ningún caso deben fagocitar la economía y los recursos que sostienen nuestros pueblos y ciudades.

Del mismo modo, resulta sonrojante su errática política energética, que no respeta la ordenación territorial ni tiene evaluación ambiental estratégica. Mientras los macroparques de eólicas y fotovoltaicas están invadiendo nuestros pueblos sin ningún control ambiental o paisajístico y sin compartir sus beneficios con las comunidades locales. O mientras olvida que los purines pueden producir biogás, lo que permitiría a muchas explotaciones ganaderas mejorar su rentabilidad. Sin embargo el presidente, al tiempo que niega el desorden en la planificación energética y que solo beneficia a grandes grupos y fondos de inversión, anuncia un impuesto para compensar ese atropello. Es una contradicción que demuestra la política errática de este gobierno en materia energética.

Lambán habló poco de educación y sanidad, y sacó pecho de unos pliegos del transporte sanitario que dejan sin servicio a una gran parte de municipios durante varias horas, aunque él dijo lo contrario. Anticipó el colapso sanitario pero no propuso soluciones efectivas para paliar el déficit de plantillas y la situación de muchos centros de salud. El comercio tradicional está en precario y no se le dio respuesta, y tampoco aportó soluciones a la cobertura de puestos de la Administración pública y la elevada interinidad de sus plantillas.

Se habló de descentralización, pero pensada solo en la capital y no en una descentralización efectiva para el resto de la comunidad. Coincidimos en que la ciudad y el territorio se necesitan y ambas deben sumar sus potencialidades para hacer una comunidad autónoma más fuerte; pero lamentamos que en las intervenciones se pensara mucho en Zaragoza en clave electoral y partidista y se tuviera poco en cuenta el resto del territorio, sin valorar ninguna medida para que la ciudad impulse el desarrollo de toda la comunidad.

Frente a la mera autoestima, se impone resolver los problemas de la ciudadanía aragonesa. Teruel Existe apuesta por un necesario «orgullo rural» y también presume de las enormes potencialidades de su provincia y del resto de la comunidad autónoma. Pero no basta con eso. Se necesitan políticas y soluciones mucho más decididas, con más ganas, que las que hemos escuchado estos días en el hemiciclo de las Cortes de Aragón.