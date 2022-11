Sanidad sin sanitarios

No hay médico, pero el bar de enfrente está abierto» Y tendrá terracita seguramente. Este era el texto de un cartel situado a la puerta de un Centro de Salud de Madrid que se podía haber situado en muchos otros porque sencillamente la gestión del sistema público que está haciendo el Partido Popular es de juzgado de guardia, textualmente y sin exagerar. Está en el ADN de este partido deteriorar, disminuir, acabar por último con los pilares del Estado Social abriendo caminos a los negocios privados. Igual da que sea la sanidad como la educación o los Servicios Sociales o las pensiones. Esto no es una opinión. Es un hecho reiteradamente contrastado. Presumen de ser buenos gerentes y son unos chapuceros de antología. Son buenos, eso hay que reconocerlo, para conseguir su propósito que no es otro que disminuir el papel protector del Estado y acabar con los derechos y mecanismos de creación de igualdad conseguidos a lo largo de décadas. Para nada les interesa las listas de espera o que no haya médicos dispuestos a ocupar determinadas plazas, salvo para deteriorar al gobierno de signo contrario. Las intervenciones de la portavoz del PP en Aragón son un monumento al cinismo. Y lo son si se observa lo que hicieron cuando pudieron en la Comunidad Valenciana, privatizando la gestión de hospitales enteros y lo que están haciendo ahora las huestes de Ayuso. Naturalmente que nos interesa lo que pasa en la sanidad madrileña, aunque solo sea por aquello de que «cuando veas las barbas de tu vecino...». Los propios sanitarios están denunciando que han convertido su vida en un infierno por las condiciones en las que se les obliga a trabajar, esos mismos sanitarios que seguramente, y según he escuchado a una afectada, les votaron. En fin, habrá que ver cuántas estupideces más están dispuestos a tolerar los madrileños. Lo veremos en las próximas elecciones.

NB: lo del Estado Social está en la Constitución, pero ya sabemos cómo se la saltan cuando les interesa.