Pablo 'el valioso'

Un expresidente acaba convirtiéndose en un jarrón chino. Esta célebre frase que ya ha pasado a los anales de la política española la pronunció Felipe González cuando sentía que su propio partido no sabía qué hacer con él. Con la falta de humildad que le caracteriza, Pablo Iglesias le da una vuelta y va más allá. Se tiene por una pieza aún más valiosa y se atreve a dar consejos a diestro y siniestro. Se creyó el salvador de Madrid cuando abandonó la vicepresidencia del Gobierno para confrontar con Isabel Díaz Ayuso en las elecciones adelantadas de la Comunidad. Volvió a dejar un escaño cuando perdió, en ese caso ni tomó posesión, y sintió que los ciudadanos no apreciaban sus extensos y privilegiados conocimientos como para convertirle en presidente o vicepresidente de la capital. Designó entonces a la que sería su sucesora, una Yolanda Díaz en ascenso gracias a su exitoso papel conciliador entre patronal y sindicatos en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Una vez más, las decisiones de la formación morada que él junto a otros compañeros alumbró bajo un paraguas democrático, solidario, colectivo y equitativo llevaban su firma a pesar de ser, aparentemente, grupales.

Al estilo más cainita, el líder de Podemos se ha ido deshaciendo de todos los que empezaron con él «su» proyecto político. Un goteo incesante desde 2014 que ha dejado un reguero de muertos a los que él gusta tratar de compañeros. Él, que huía de la casta, de los políticos de toda la vida y de la lucha de poderes y liderazgos. Él, que se ha convertido en el peor ex. Él, que se resiste a dejar de acaparar protagonismo y se monta un programa para seguir haciendo ruido e impartiendo cátedra. Política, periodismo, filosofía... el tema es lo de menos. Él, que controla absolutamente todos los frentes de la actualidad. Él, que se mueve como pez en el agua en los monólogos y no está dispuesto a quedarse sin tribuna. A él, que le da igual que su oratoria se escuche en el Congreso de los Diputados que en internet. Él, que es sabedor de la necesidad de los españoles de oír sus consejos para despertar el atontamiento en el que vivimos si no pensamos como él. Porque él es clarividencia, conocimiento, experiencia e inteligencia. Él, que tiene la deferencia de abrirnos los ojos en este país donde solo hay cloacas, ladrones de traje y malintencionados. Él, que aun teniendo razón en muchas de sus denuncias y sacando a la luz asuntos hasta ahora vetados para la opinión pública, pierde credibilidad por su habitual arrogancia. Él, que como nadie es capaz de ensombrecerse a sí mismo, porque el problema del que se siente en el cielo corre el riesgo de vivir perpetuamente en las nubes.

A falta de pocos meses para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, le recuerda a Yolanda Díaz --porque él como buen político y comunicador advierte, no amenaza- quién la colocó donde está. Quién le dio la oportunidad de demostrar su valía como mediadora en un terreno tan complicado como las relaciones laborales en España. Quién la empujó a la primera línea para que se luciera. Quién le cedió los focos. Quién la pulió en los medios. Quién la... Todo. Siempre. Él.