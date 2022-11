DeSantis, ‘the Saint’

No es un juego de palabras ni el título de una nueva versión de la exitosa serie de televisión británica de los 60, The Saint, con Roger Moore. Hablamos del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y de su capacidad para ser un maestro del disfraz, como lo solía ser Simon Templar (nombre del Santo), ofreciendo una visión renovada y de futuro del Republicanismo. DeSantis, con su particular forma de legislar, ha tenido Florida de rojo rubí, un territorio tradicionalmente demócrata. La reelección del republicano DeSantis constituye un gran logro político, no solo porque le convierte en candidato perfecto para las presidenciales de 2024 (cita en la que Florida es un estado clave), sino porque una vez más se demuestra, que aquel que sabe captar las necesidades de los otros, triunfa. Puso en marcha su famosa ley «No digas gay» (que prohíbe que se enseñe a los niños pequeños sobre orientación sexual o la identidad de género), e inmediatamente se posicionó en contra de Disney, que no la apoyaba. Respuesta del primero: acabar con el estatus especial del gigante audiovisual que le permite operar como un gobierno independiente en su parque temático en el área de Orlando. Reacción del segundo: dejar de hacer donaciones políticas en el estado. Las amenazas de los suyos no se hicieron esperar, por supuesto, pero de nada han servido, pues él ha sabido aprovechar el descontento entre los votantes republicanos con temas tan calientes como la raza, la religión, el género, la sexualidad, o el uso o no de la mascarilla (la eliminó, incluso cuando más contagios había), y conseguir unos resultados que muy pocos en el partido han logrado desde Trump.

El 2024 nos despejará las dudas. De momento, DeSantis al poder, again. Ya tenemos un nuevo Santo.