El error de Núñez Feijóo

Cuando era Pablo Casado el líder del PP escuché a algunos amigos decir que estaban encantados ya que con él en la oposición Pedro Sánchez seguiría en el gobierno eternamente. Debo confesar que yo no soy de esa opinión ya que creo que el principal partido de la oposición debe ser fuerte. Por ese motivo me alegré del relevo del joven Casado por el más veterano Núñez Feijóo.

La enemistad entre dos mujeres, Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, propició que el sustituto de Mariano Rajoy fuese Pablo Casado. En la conformación de su equipo ya se vio que no era un líder sensato al poner a Cayetana Álvarez de Toledo (que había fracasado estrepitosamente en las elecciones en Cataluña y era conocida por expresar opiniones bastante estrambóticas) como portavoz en el Congreso y a Javier Maroto (al que tuvieron que empadronar fuera del País Vasco ya que allí no consiguió escaño) en el Senado. Teodoro García Egea, al que nombró Secretario General, fue cuestionado desde el primer día por su talante autoritario. Si los colaboradores no eran brillantes, todos ellos tenían más nivel que el líder. El escándalo de su licenciatura en Derecho ya indicaba bien a las claras su nivel intelectual.

Alberto Núñez Feijóo ha gobernado en Galicia durante 14 años, habiendo ganado las elecciones en cuatro convocatorias. Ese es un detalle muy a tener en cuenta. Nos gustarán más o menos sus decisiones, pero debemos aceptar que los votantes gallegos lo han preferido cuatro veces a sus rivales. La idea que se ha pretendido trasladar a los españoles, tras el relevo, es que alguien muy bien preparado y más centrado que su predecesor es quien ahora está al frente del PP.

De las proclamas hay que pasar a los hechos. Y ahí es donde está cometiendo el grave error, a mi juicio, claro, del que quiero hablar.

Cuando se celebran elecciones estamos un tipo de votantes que casi siempre votamos a la misma opción. En la derecha y en la izquierda. Pero hay otros, bastantes, según los estudios que se realizan tras todas las convocatorias electorales, que no votan siempre igual. Algunos, pocos, están en la derecha o en la izquierda, pero el grueso se sitúa en ese espacio que calificamos como de centro. Personas moderadas que según los casos votan a unos o a otros. Y es ahí donde se ganan las elecciones.

Los votantes de centro no son extremistas ni radicales. No les gusta la polarización ni los enfrentamientos frontales. Y ahí es donde Núñez Feijóo se está equivocando.

La no renovación de los integrantes del CGPJ es un grave incumplimiento de la constitución. Que no lo haga solo alegra a los muy fans del enfrentamiento frontal, por supuesto a Vox, pero también a muchos de los suyos. Este señor se atribuye como mérito el que el partido de ultraderecha no tenía escaños en el parlamento gallego, pero ese análisis es una simpleza ya que cuando de verdad pudo evitar pactar con ellos fue en Castilla y León, y allí los metió en el gobierno, lo mismo que hubiese hecho en Galicia en caso necesario. Sabe que para gobernar en España necesitará a los ultras y dentro de su partido los tiene, tantos o más que en Vox. Y a ellos les está haciendo caso.

No sé si ya será posible una rectificación, pero si no la hace nos estará diciendo que él está en ese grupo, el más derechista, y eso le hará perder votos por el centro y, en consecuencia, le llevará a tener que abandonar cualquier opción de vencer en unas elecciones. El PP con un liderazgo como el que está haciendo será un partido menos votable por personas decentes que quieren que se cumpla la ley. Será un partido más débil, lo que, ya lo he escrito más arriba, no es bueno para España.

Ya he podido leer algún artículo en el que se afirma que Isabel Díaz Ayuso está detrás de la corriente ultra dentro del PP. No sé si es así, yo tengo una opinión peor sobre esa señora, a la que no le veo muchas luces y considero una marioneta en manos de ese personaje maquiavélico que es Miguel Ángel Rodríguez. Me resulta descorazonador que los militantes conservadores no sean capaces de centrar el discurso de quienes van a llevar a Núñez Feijóo y a su partido al desastre. No es que Juan Manuel Moreno Bonilla sea santo de mi devoción, pero en lo ideológico y en las formas creo que está mucho más cerca de ese partido que me gustaría en la derecha española.

Por añadir algún dato más, cuando hablamos de centrar el partido conservador se trata de asuntos tan relevantes como el recuerdo laudatorio que Santiago Abascal hizo de José Antonio Primo de Rivera o la frase del propio Núñez Feijóo al referirse a la exhumación del salvaje criminal Gonzalo Queipo de Llano.