Diversión con bandera

A Orestes y Rafa no se les escapa. Empieza por V. Estudio de los trapos de colores. La respuesta del Pasapalabra es un buen pasatiempo: Vexilología. ¿¡Pero esto qué es!?

No vayan a por el María Moliner, todavía. Mejor, juguemos. Una pista. La definición no describe el estante de una mercería. Otra. El más insigne y popular seguidor de esta ciencia es Sheldon Cooper. Ficticio. ¿Reales? A patadas. Desde 1965 existe una organización internacional. Hay más. Zaragoza fue sede del primer encuentro de la asociación española. Les animo a visitar su web. Si usted es algo así como un extra aventajado de Big Band Theory o, simplemente, curioso, se quedará un rato enredado entre estos trapos y sus historias. Hasta te indican los pasos para hacer tu propia insignia. Estado Independiente de mi casa. Ya no hay dudas, ¿verdad? Hoy hablamos de banderas.

De estas hemos estado unos años hasta los balcones. Algunos ahí siguen. Que te lo dicen hace unas décadas y te echas a reír. Por suerte son menos los exhibicionistas y el solete destiñe la moda. Vaya tela. Parece que pasaron (o no) los tiempos de Trillo en los que si tenías una rotonda gorda y mucho dinero que malgastar le dabas al banderón. Como si no hubiera servicios públicos medrados en los que gastarse el presupuesto. ¡Viva Honduras!

Será por eso, por lo apretado de la pasta, que muchos pueblos pequeños no tienen señera que llevarse al pleno municipal. Como mucho un escudo medieval o algo sacado del Canva si se es moderno y por consenso popular. No se rían. Es una liada. Todas estas cosas crean suspicacias y riñas intestinas. Hay que tener cuidadito.

¿Todas? ¡No! En un lejano rincón de Teruel resiste al invasor una insignia estrellada. Con la Osa Mayor y unas tonalidades razonadas: el azul del cielo; el amarillo del sol; el marrón de la tierra; el verde de los ríos y la vegetación; y el rojo de los minerales. El mástil del Orgullo Rural que hoy volverá a bambolear en Báguena, en una fiesta creada por la Plataforma Ciudadana de las Cuencas Mineras, para defender y reivindicar las bondades de vivir en nuestro campo por encima de todos sus males. Que si la vivienda, que si la ausencia de médicos, que si la invasión energética, los macroproyectos...

Pero olvidémonos de todo, hoy a echarse unos bailes y mañana, a hacerse neorrurales. Vayan a Báguena. Hay comida popular, otras cosetas y conciertazo de la Orquestina del Fabirol y la Ronda de Boltaña, que llevan treinta años poniendo el himno. Diviértanse y si pueden, cojan el trapo de colores y pónganlo en su pueblo, porque es una bandera que no tiene antónimo, que no ofende. Reivindica.