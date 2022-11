¿Vuelve el No-Do?

No, no me refiero al emblema NO-DO del ayuntamiento de Sevilla, que hace alusión, según la tradición, a la expresión «NO madexa DO» («No me ha dejado»; ese «8» es el dibujo esquemático de una madeja de lana), en referencia a que fue Sevilla la única ciudad de Castilla y León que se mantuvo fiel al rey Alfonso X el Sabio en el curso de la guerra civil que libró contra su hijo, el futuro rey Sancho IV el Bravo.

Hablo de otro NO-DO, es decir, el Noticiario Cinematográfico Español, aquel reportaje semanal que el aparato de propaganda de la dictadura franquista obligó a proyectar en los cines desde 1942 y que en algunas salas se mantuvo hasta 1981. Pues bien, la portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Rodríguez, ha dicho esta semana en un coloquio titulado Retos de la portavocía del Gobierno en la era de la posverdad lo siguiente: «Lo sugerí a algunos medios el otro día, igual que tenemos un espacio para el tiempo, para saber si va a llover, ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo». En este comentario, la ministra asevera que es el Gobierno quien tiene la «veracidad» y que así debería hacerse saber en un espacio específico en cada programa de información. Ante semejante barbaridad, propia de las dictaduras, un portavoz del ministerio que dirige la señora Rodríguez tuvo que salir al quite pocas horas después para «aclarar» que la idea expresada por la ministra era «parte de una charla informal y que no se trata de una propuesta formal»; pero a ese coloquio doña Isabel no acudía como la ciudadana Rodríguez, sino en calidad de ministra Portavoz del Gobierno, y, por tanto, lo que allí dijo tuvo la trascendencia que su cargo y sus declaraciones conllevan. En política, la verdad y la mentira no son conceptos dicotómicos, es más, en no pocas ocasiones se confunden de tal modo que, por ejemplo, el presidente del Gobierno es capaz de declarar hace pocos años que lo que hicieron algunos políticos independentistas en Cataluña fue un delito de sedición y que tendrían que pagar por ello, a decir anteayer mismo que eliminará ese delito en la nueva ley que va a llevarse al Congreso. El NO-DO ya no existe, pero ni falta que hace, basta con escuchar algunas tertulias políticas en radios y televisiones para saber lo que va a opinar cada tertuliano antes de que abra la boca. Con voceros así, aleccionados y seleccionados por los partidos políticos a su conveniencia, no se necesita un nuevo NO-DO.