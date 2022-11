La alegría va por barrios

El anuncio del alcalde Jorge Azcón de que tiene un acuerdo con los propietarios del Real Zaragoza para levantar un nuevo campo de fútbol en el mismo lugar que ahora está La Romareda y que, además, lo financiará el club era la noticia que muchos esperaban que dijera pronto y otros muchos esperaban que no la contara antes de las elecciones. Pero la anunció en el pasado debate sobre el estado de la ciudad. Es una de esas noticias con las que se vuelve a la promesa electoral del presidente del PP y en ese momento se reabre un debate histórico que a muchos beneficia, a otros muchos les resulta ilusionante y a otros muchos, también, les deprime y les molesta. Si al final se cumple lo que se dice, Zaragoza tendría un nuevo estadio que no se pagaría con viviendas, que no supondría un desembolso de dinero público y que daría imagen a la ciudad. Aparentemente, una buena noticia. Pero no ha sido una buena noticia para todos.

Habría que quitar del debate cuestiones políticas. Porque la decisión sobre el nuevo campo de fútbol parece que no es una decisión ideológica. Porque en su día los conservadores del PP y la izquierda del PSOE defendieron lo mismo y lo contrario muchas veces. Y ahora, en un primer momento, a expensas de cómo evolucione el proyecto, han dicho sí al plan de Azcón la derecha, la ultraderecha, el centro, la izquierda y los de más a la izquierda. Es obvio que Zaragoza necesita un campo de fútbol y es hora de construirlo. Ahí no hay objeciones. Hay un elemento diferencial con años atrás: el Mundial de fútbol de 2030. España tiene muchas opciones de conseguir organizarlo y, según cuentan en la Federación Española de Fútbol, Zaragoza tiene todos los números para albergar una de las sedes. Sería una irresponsabilidad política y social que alguien pusiera chinitas a esta posibilidad que abre la puerta a otros muchos beneficios para la capital de Aragón. Y eso lo saben todos. Es verdad que el planteamiento urbanístico es similar al que hicieron nada más empezar el siglo XXI el alcalde Belloch y el concejal Antonio Gaspar. Se hace un campo de fútbol en el mismo sitio que está ahora como centro deportivo y recreativo y como contenedor de otras muchas cosas: oficinas, comercios, hoteles, restaurantes, residencias. La diferencia es que el aprovechamiento terciario de entonces era de 42.500 metros cuadrados y ahora solo es de 20.000, ya que se deja el resto para el proyecto urbanístico y medioambiental del río Huerva. El contexto y el momento económico y urbanístico no tiene nada que ver con la decisión del año 2000. Habrá que ver cómo se hace todo el proceso de modificación del plan general y cómo se saca a concurso el proyecto y la explotación del campo, pero por el momento no hay mucho que objetar. El presidente del Real Zaragoza, Jorge Mas, siempre dijo estar por la labor de construir un estadio y es lo que está haciendo en Miami con su otro equipo. Un campo similar, por lo que la decisión de la sociedad deportiva aragonesa tampoco es descabellada. Los socialistas hace días que se habían desentendido de este proyecto y solo manifestaban ser concernientes con la construcción del nuevo campo. Ahora, el anuncio del alcalde les ha contrariado pero públicamente no pueden más que mantener el apoyo, al menos inicial, al proyecto, aunque vayan a rebufo. Es una buena baza electoral para el PP porque pocos zaragozanos entenderían que se frenara otra vez la posibilidad de tener un campo de fútbol en condiciones, con el Mundial a la vista y sin que cueste nada a las arcas públicas. Mas y el Real Zaragoza tendrán que abonar a un fondo de inversión, durante unos años, una cantidad de dinero como pago del nuevo campo (así se hacen los negocios ahora) pero ninguna institución pública estará hipotecada. Y naturalmente la explotación de la nueva Romareda la tendrán los propietarios del club un tiempo largo, quizás otros 75 años como la cesión actual del viejo campo. A partir de ahí, el Real Zaragoza podría entrar en negocios VIP en el campo como hacen otros, tipo la SD Huesca en El Alcoraz. Si al equipo oscense le rentan estas experiencias premium, al club zaragocista le pueden resultar igual o mejor. Es hora de escalar un poco y parece que nos encaminamos en buena dirección. Da igual con qué alcalde se haga.