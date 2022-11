El ciclo electoral que se avecina (elecciones municipales o autonómicas de mayo y generales de finales de 2023) intensificará la campaña permanente en la que estamos inmersos. La atención de los grandes partidos a los intereses y necesidades de la carrera electoral es inversamente proporcional a la preocupación de los ciudadanos en ella, focalizada en cambio en el coste de la vida, la resaca de la pandemia y la incertidumbre económica provocada por la guerra de Ucrania.

La primera reflexión que se impone es recordar que España debe comportarse como lo que es: una democracia parlamentaria y no una autocracia electoral, es decir, aquellos regímenes en los que se celebran elecciones, pero no respetan el Estado de derecho y entre comicios y comicios la participación ciudadana queda en suspenso. De puertas afuera, las fuerzas políticas, las de gobierno y las de oposición, deben contribuir a situar la defensa del interés general por delante de sus intereses electorales legítimos. Y, de puertas adentro, no es baladí recordar que el respeto a las reglas de juego rige también en el interior mismo de los partidos políticos, como manda el artículo 6 de la Constitución: «Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». En resumen, durante toda la legislatura los cálculos electorales no deben ser la excusa para no ejercer las obligaciones parlamentarias, como es el caso más paradigmático de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Es evidente, sentadas estas premisas, que el actual Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (el primer Gabinete bicolor desde la Transición) goza desde su investidura de toda la legitimidad democrática, pero también es cierto que es rehén de su fragilidad parlamentaria: los 120 diputados del PSOE, sumados a los 35 de Podemos y sus confluencias, están a 21 escaños de la mayoría absoluta (176). Con esta correlación de fuerzas, el presidente del Gobierno ha sabido gestionar sus alianzas, sobre todo con ERC y PNV, como se ha constatado ahora en la tramitación de los Presupuestos y la propuesta de supresión del delito de sedición. Pedro Sánchez pudo presumir en julio de que el Gobierno ha cumplido con el 53% de los compromisos de investidura, una cifra que puede superar el 60% en diciembre.

Estos porcentajes fríos, sin embargo, no esconden los déficits que aún se arrastran. Algunos son achacables a las contradicciones en el seno de la propia coalición de Gobierno (reforma de la ley mordaza, aprobación de una ley de vivienda o los sucesivos aplazamientos de la ley trans). Se trata de una contradicción de fondo entre la cultura de Gobierno del PSOE, proclive a los pactos de Estado, y la agenda más emocional de Unidas Podemos, que abandera la izquierda de la izquierda. Estos desajustes, que se han evidenciado en los compromisos de defensa en la OTAN, pueden acrecentarse en el último año de legislatura, máxime cuando en el interior del socio minoritario de coalición arrecia la pugna entre los proyectos de Yolanda Díaz y de Pablo Iglesias.

Entre tanto, el gran déficit de esta legislatura es la ausencia de consenso entre el Gobierno y el primer partido de la oposición. El cambio abrupto de liderazgo en el PP presagiaba un nuevo clima con Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, la enésima excusa para no renovar el CGPJ (la reforma del delito de sedición) ha echado por tierra estas esperanzas. Esa reforma, en sentido inverso al veto del PP, está siendo clave en las negociaciones entre el Gobierno y ERC. No obstante, a expensas de una mayoría para activarla, el presidente Sánchez debería ejecutar los traspasos pendientes y, en el plano autonómico general, activar la reforma de un sistema de financiación que caducó hace siete años.