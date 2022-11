La sedición y la anomalía española

España, ya se sabe, es una anomalía. Es un accidente histórico, que no tiene la solidez venerable de Alemania, la homogeneidad territorial de Italia, el apacible pasado nacionalizador de Francia, la aburrida unidad de los territorios británicos. No es una nación natural, como esas, o como en el fondo lo son algunas de las nacionalidades históricas azarosamente incluidas en la provisional estructura estatal, con la comparsa de esos territorios que son una especie de limbo, un poco como cuando vas al médico y te sientas en una sala da de espera: no sabes si es la tuya pero al menos estás acompañado.

A diferencia de todos los países europeos, España tiene tensiones territoriales y un pasado de violencia, retrocesos democráticos, periodos oscurantistas, guerras civiles, incluso experiencias totalitarias. Su Constitución habla de la indivisibilidad del territorio nacional. Como explicaban los independentistas y esos tipos ecuánimes y admirables que siempre van con ellos, se trata de una excentricidad asombrosa. Es verdad que otros países también consagran la unidad territorial en sus constituciones, pero eso es lógico porque son normales. Si empezamos considerando a España un país normal, una democracia liberal más o menos desasosegada, con un Estado de derecho agitado y numerosas imperfecciones, sembraremos confusión y nos pondremos de mal humor, y eso siempre es una pena. Puede que otros países europeos protejan su Estado de derecho y su orden constitucional -habrá que preguntarle a Patxi López-, pero es una anomalía que España pretenda hacerlo. En unas cosas hay que homologarse y en otras ser distinto, y ya nos dirá el gobierno (o Patxi López) la distribución adecuada. Así, homologamos las penas por sedición con Europa (ya sabemos que es mentira, pero no quiero entretenerme con menudencias). A la vez, nos distinguimos de Europa, porque no solo tenemos una amenaza más real y reciente, sino que diseñamos las condenas y los tipos al gusto de quienes dieron el golpe y lo darán cuando les venga bien. No es tan frecuente tener golpistas, y menos aún que sean los socios prioritarios del gobierno, junto a otros partidos que pretenden acabar con el Estado, ni es tan habitual que la parte junior del gobierno presente comparta una buena porción de esos objetivos. El país es una anomalía y lo único realmente legítimo es el partido que gobierna. Las alianzas son necesarias y objetivamente buenas, y la reforma de la sedición también lo es. Lo han visto analistas preclaros, lo rumian los científicos sociales que -como dice José Antonio Montano- afilan en silencio futuros argumentos contra el PP, lo reconocerán Lambán y esos socialistas remolones que tardan en adaptarse a la línea correcta y haremos bien en aceptarlo todos: por definición, las alianzas que benefician al gobierno son las que ayudan al interés general.