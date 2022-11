Abismos de barra

En el bar donde hace años desayunaba antes de entrar al trabajo había un señor de esos que siempre te cuentan sus cosas. Empezó haciendo comentarios en voz alta y a mí me resultaba violento ignorarlo. Era agradable y a veces gracioso; era rural, madrugador, mayor y respetuoso y, sobre todo, agradecía mucho mi atención. Eso me hizo pensar que era naturalmente listo porque la atención en este mundo cruel es una cosa impagable. No valoramos generalmente a quien nos atiende hasta que deja de hacerlo y el recuerdo tiene entonces algo de paraíso perdido.

Pero nuestra vanidad es infinita, como quizá lo es el universo, y no solemos pagar atención con atención, sino al contrario, con lo cual adquirimos extrañas deudas con la idea del bien y hartamos a la gente. En fin. La cuestión es que una mañana lluviosa el hombre estaba poco hablador y eso me permitía leer la desoladora prensa apoyada en la desoladora barra del bar antes del inicio de la desoladora jornada laboral. El silencio era sonoro como una sirena, así que levanté la vista ante esa extraña llamada y él estaba ahí, mirando al horizonte. «¿Qué le pasa, que hoy no me habla, es que se ha enfadado conmigo?» «Hoy no le doy la tabarra».

«¿Y por qué?, ¿quiere que me lea todo el periódico? Tenga piedad...» Se echó a reír muy tristemente y me dijo: «Ay, hija mía, estoy pensando que no sé cuántas veces más veré llover. Para qué te voy a decir eso». Yo también me reí tristemente. Pagué y me fui a trabajar con el corazón encogido. Todavía hoy, alguna mañana de lluvia, pienso en él. Y en cómo a veces las palabras llevan dentro de sí un abismo que quizá solo percibimos en toda su extensión con el paso del tiempo. Me pregunto si aún mirará esta lluvia y me recordará también en un instante de vacío, con una tristeza tan dulce que ojalá se parezca a la felicidad.