Orgullo turolense

Desde que conocí el ideario que se encontraba detrás de la celebración del Día Universal del Orgullo Rural me sentí inmediatamente identificado. Cualquiera que escuche las declaraciones o escritos que he ido dejando desde que fui elegido presidente de la Diputación de Teruel (porque aunque siempre he pensado lo mismo no tenía tantas tribunas donde hacerlo público), verá que he reivindicado con ahínco el modo de vida de quienes vivimos en los pueblos. No solo eso, he pedido insistentemente lanzar una visión positiva del mundo rural, destacando sus ventajas por encima de las desventajas, y he reclamado una nueva forma de entender y hablar sobre este espacio de vida, ya desde el currículo educativo.

Imaginaos también mi alegría cuando supe, seguidamente, que esta idea maravillosa que se había extendido por toda España provenía de una plataforma ciudadana de la provincia de Teruel, de la Comarca Cuencas Mineras. Para mi, el movimiento del Orgullo Rural, es un canto al optimismo, un canto a la realidad. No vendemos humo. Es un grito para reclamar respeto y atención a una forma de vida que para nada es peor que otras, todo lo contrario. Y que, por supuesto, no es perfecta, tendrá sus problemas, pero como también los tienen quienes han decidido vivir en lugares masificados donde, solo para empezar, el tiempo va más rápido o se pierde con más facilidad. La alegría de vivir, la vecindad y familiaridad, la accesibilidad a las actividades y servicios, una educación de calidad, la libertad de los niños y jóvenes en contacto con su entorno, la proximidad de la naturaleza, la tranquilidad, la seguridad… Quienes nos sentimos orgullosos sabemos las muchas razones por las que elegir pueblo. Y, además, estas razones se refuerzan con la mejora continua en las comunicaciones viarias, con la llegada de la fibra óptica, con el apoyo a iniciativas empresariales para las que la localización no es un problema, con la valorización de nuestros productos agroalimentarios o nuestro patrimonio cultural y natural. Me alegro de que la Plataforma Rural Mineras de las Cuencas Mineras de Teruel eligiera dar importancia a la visión claramente positiva del lugar en el que vivimos. Porque durante mucho tiempo otros han trasladado la idea contraria, la de que nada hay que hacer aquí, que lo que hay es poco y que solo intervenciones exteriores de gran calado podrían salvarnos. Creo que algunos nos mataron muy pronto. Así que doy un SÍ muy alto a levantar la cabeza. A defender la vida que llevamos con sus valores. Hay mil formas de vivir y el futuro se fija en cómo vivimos en el medio rural. Seguiremos avanzando en mejoras que conquistaremos juntos. Eso sí, no pretendamos ver la solución a todos nuestros problemas en lejos de nuestro territorio o exclusivamente en las instituciones. Nosotros mismos somos los primeros que tenemos que trabajar por el futuro de nuestros pueblos. Que unos euros de más en el coste de la compra no supongan el final de nuestro comercio. Que un viaje a pasar la tarde a Zaragoza no suponga olvidar durante un mes a quien nos atiende día a día en el pueblo… Los voluntarios que organizáis los actos festivos, culturales y reivindicativos alrededor de este día nos habéis permitido a todos y a todas los que lo vivimos y sentimos que nos envolvamos en los colores de una bandera común, de todos y todas las turolenses, de todas y todos los que viven en el mundo rural. Yo, por mi parte, me comprometo desde donde esté a seguir repitiendo vuestro mensaje. Sin más, sin poner ni quitar. Soy un defensor convencido de lo que simboliza esa combinación del azul del cielo, el amarillo del Sol, el marrón de la tierra, el verde de la vegetación y el rojo de los minerales bajo las siete estrellas que recrean la constelación de la Osa Mayor y que representa la limpieza de nuestros cielos y la sana vida que nos envuelve. ¡Soy un orgulloso turolense! ¡Feliz día del orgullo rural! *Manuel Rando es presidente de la Diputación de Teruel