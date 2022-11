Sedición, solo sí y malversación

El Ejecutivo de Sánchez va de error en error. La reforma del delito de sedición, para rebajar las penas de los delitos que ya cometieron sus socios parlamentarios; la modificación del delito de malversación, donde si lo que despilfarras o robas no entra en tu bolsillo ya no es corrupción; y por último la chapuza jurídica de la ley del solo sí es sí. La modificación para cambiar el delito de sedición y el de malversación no solo es una revisión interesada del Gobierno, sino que supone una modificación del concepto más primario de la ética política.

No hay delito político más pernicioso que vulnerar la Constitución desde el poder ni tampoco rebajar la corrupción por malversar el dinero de todos los contribuyentes. El beneficio de esta reforma va destinado a sus socios independentistas, y sediciosos según sentencia del TS, o a aquellos que aún permanecen prófugos de la Justicia. O un caso del PSOE, la situación penal del expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán. La desvergüenza de indultar a los que corrompieron las normas más básicas no fue suficiente. Es momento de hacer un código penal a medida para aquellos que no dudarían en hacerlo otra vez. Con razón, Sánchez con esta decisión tensa a los barones del PSOE, pero su trayectoria dentro del PSOE ha servido para hacerse con el poder y a la vez renegar de las esencias de un partido de Estado. Y, por último, la ley emprendida por Irene Montero. Un texto más ideológico que preciso jurídicamente ha tenido el efecto contrario al que se buscaba: hay casos de agresores y violadores saliendo de prisión por la rebaja de la condena, ya que la nueva ley beneficia al reo. El Ejecutivo ha desprotegido a la mujer y a la infancia que venía a salvar. E Irene Montero ni pide perdón, ni hace autocrítica, ni dimite.