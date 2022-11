Exclusiva! Oliver y Benji eran de Tolva. Una ardua investigación me ha llevado a este sorprendente descubrimiento. Y como suele ocurrir con estos hallazgos, fue completamente fortuito. En una tarde cualquiera, paseando por la redolada, alguien señaló un desaliñado y angosto patatal. «Ahí estaba el campo de fútbol».

Este anuncio repentino me puso delante de la evidencia: un horizonte quebrado e inalcanzable de los partidos maratonianos del Newteam. La curva del planeta a vista de ojo rasgado, hecha poesía de catapultas infernales en tardes de bocadillo de Nocilla y acné.

Había que tirar del hilo. Carlos Galindo es en Tolva lo más parecido que tenemos a un futbolista bueno. No desmiente ni confirma. A Oliver y Benji no los vio. Sí, a la cancha en activo. Hace 40 años. Para partidos de solteros, casados y algún combinado comarcal. ¿Y la curva del horizonte? ¿Una? ¡Todas! El terreno era de batalla. Si no eras preciso en el pase, la pelota terminaba en el barranco. La rodilla se quedaba en el socavón. ¿Las porterías? De quita y pon. Hechas en la víspera tras talar algún pino cercano. El larguero nunca salía recto.

La extinción del fútbol rural es otro signo palpable del envejecimiento y pérdida de población. Estamos pocos como para juntar a once con piernas y alma fresca. Los pequeños estadios son arrasados por la mala hierba y las gradas comidas por la humedad. Pocos clubes quedan activos. Los bravos del UD Benabarre resisten en la Segunda Regional y el Graus llora su gloria en Primera. La pandemia se llevó al Isábena. Antes clausuraron en Campo, La Puebla, Castejón…

Fútbol con olor a linimento, de espinillera alta, de delegado con palillo, sorteo de jamón en el descanso, de cena de bocata en el desplazamiento, de ducha congelada, de entrenamiento tras ocho horas de tajo, de topos en el área, de patrocinio de bar, de presidente vendiendo lotería, de patapún para el que corre como recurso principal. Más que equipo, amigos. Fútbol de pueblo o de barrio, del infierno de la última categoría. Antiguo. Donde la gloria queda en el abrazo de todos tras el gol.

Un deporte humano, pobre y veraz que asoma en las primeras rondas de Copa, de sorpresas de David contra Goliat, de nostalgia sepultada por la avalancha profesional a espectáculo y negocio que ahora lo desnaturaliza todo, aviva enfrentamientos inútiles y blanquea estados sin derechos humanos. Fútbol de poca filigrana y toda dignidad. Porque confieso que Oliver y Benji no eran de Tolva. Era solo una alucinación de viejo. Pero sí que en los campos de pueblo están los verdaderos campeones.