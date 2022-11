‘Cansino royal’

Un cansino es un persistente que nos agota. En cambio, un constante es un atrevido de sus convicciones. La paradoja de un plasta es que se vuelve más aburrido conforme más actúa. La insistencia se aprende de niños, a base de berridos, y juega con la memoria de los mayores, a fuerza de reiteraciones. Los pesados son contumaces con los errores. Los tenaces triunfan gracias a su perseverancia. La estrategia es la misma. Solo cambia el resultado.

Los adjetivos futuribles se ponen después de conocer el final. Nunca falla. Si hoy es insoportable en su terquedad, mañana será un resiliente de esa firmeza que ya le acompañaba desde la escuela.

Los pesados son los demás. Nosotros, bastante tenemos con soportar las desgracias de esos seres henchidos de cuñadismo. La impaciencia educada siempre comienza con una disculpa. Luego llegan la ira o la huida. Las dos respuestas más comunes ante los estímulos desagradables. Afrontar racionalmente un escenario emocional nos resulta complicado. Pero responder con sentimientos a situaciones lógicas, conduce a la equivocación. De ahí a la frustración, en ambos terrenos, hay solo un paso.

En situaciones de tensión, los tímidos se evaporan y los tensos se desquician. En cambio, los pesados responden con el aplomo de su contundencia blindada. Entonces, enarbolamos la bandera blanca de nuestro ánimo y nos rendimos sin condiciones. No tienen razón, pero se la damos sin querer. Así refuerzan su tesón y nosotros la desazón. Lo que peor llevan estos inasequibles al desaliento es que les hagas caso sin ceder a su chantaje emocional.

Un plomo, que se funde de noche, es el ligón pesexado. Un insufrible que eleva al infinito la insistencia del solo sí es sí, hasta que derriba las murallas de Jericó de un cortejo baboso. Es aquí donde la ley, y sus sacerdotes togados, están para defender a la mujer y no para jorobar al gobierno.

La pesadez implica esfuerzo físico para el protagonista, y psicológico para quienes lo sufren. Nuestro pasado puede ser muy pesado. Las malas experiencias son impertinentes cerebrales. La clave está en tratar a nuestro pensamiento pegajoso como a ese colega, que viene de regalo en la nómina o en la cena familiar. Si los pensamientos indigestos nos asedian, estando activos, les llamamos obsesiones. Si alteran nuestro descanso nocturno, se convierten en pesadillas. Yo persigo mis sueños, pero siempre me gana el despertador. El plastismo es una pandemia que no entiende de culturas ni medios. El Coyote es cansino, hasta más no correr, en su persecución del Correcaminos. James Bond es redundante, hasta el hartazgo real, en su batalla contra el mal. Por eso, la primera novela de Ian Fleming podría haber sido Cansino Royal.

Recomendamos a los pacientes que reserven un espacio de su vida diaria a pensar en lo que no les gusta. Es mejor convivir con un esqueleto visible que luchar contra la amenaza de espectros incontrolables. Si estamos en alerta permanente, para evitar que nos asalte el miedo, el temor se adueña de nuestras vidas.

Es más beneficioso jugar con el elefante azul de nuestro interior que evitar un unicornio acongojante. Bueno, los delincuentes temen más a los tricornios vigilantes. En fin, no seré pesado. Les recomiendo que se den una vuelta por sus miedos, de forma regular, para desarmar la capacidad de sorpresa del pánico.

La pesada semana llega a su fin. La densidad de conflictos genera un embudo de tensiones. El futuro del planeta se ha jugado en la cumbre del clima COP27 que ayer terminó en Egipto. Sin embargo, nuestra felicidad depende de un deporte ligero que carga con un negocio pesado.

Mañana comienza el Mundial de Fútbol. Lo liviano vital será lo importante emocional. El campeonato más polémico lucirá, en horas, como el becerro del balompié planetario. Qatar exhibirá las vergüenzas que ha comprado. La corrupción, la explotación de sus trabajadores o la represión de los derechos humanos. Puede haber fútbol sin igualdad, pero no nos debe dar igual. Aquí el Real Zaragoza muestra, en el césped, las vergüenzas que no tiene como equipo. En esta casa blanca y azul vemos cómo el club se derrumba y nosotros construimos un estadio nuevo.

Comienza en nuestra capital el X Encuentro Internacional de Improvisación, que organiza el Teatro Indigesto. Estoy por pasarme a ver qué decide ser, o no ser, Hamletzcón. O escuchar al gran artista de la improvisación preparada, el poefacético Grambán, recitando alguna declaración derechosa, para obtener una mayoría de prosa. ¡Y rima!