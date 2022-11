No voy a cantar en Qatar

Estaba en casa preparando la comida cuando sonó el teléfono fijo. Al fijo solamente me llaman mi madre y ciertas compañías y corporaciones que quieren endilgarte algo. Tomé el aparato y una voz masculina con un acento extraño preguntó por mí. No era mi madre, evidentemente. Así que ahora tocaba escuchar lo que me querían endilgar. «Tengo una propuesta para usted que no puede rechazar», empezó a decir mi interlocutor. Bueno, todo se puede rechazar, pensé para mis adentros, pero guardé silencio. «Hemos pensado en usted para cantar en la Ceremonia de Inauguración del Mundial de Qatar», expresó el hombre de forma cantarina y entusiasta. «¿Qué?», acerté a decir, pasmado. «Le pagaríamos un pastón, por supuesto. Aquí nos sale el dinero por las orejas. ¿Qué me dice?». Me aclaré la garganta. «Creo que se equivocan de persona. Ya he leído que Rod Stewart ha rechazado su oferta. Y yo, cómo decirlo…». «Sí, nos equivocamos con él», me cortó, contrariado, «De hecho, le pagaríamos la misma cantidad que le ofrecimos a Rod Stewart: un millón de dólares. Y entre nosotros, yo le prefiero a usted, es algo más joven». «Gracias», asentí halagado, aunque que te digan que eres algo más joven que el bueno de Rod no es como para tirar cohetes. Un millón de dólares es una cifra considerable; mis pupilas debían de estar como las del tío Gilito. Suspiré e intenté medir mis palabras. «Gracias por pensar en mí. Es un honor. Pero… verá, no voy a ir a Qatar. Lo siento. Me he informado bien y, la verdad, no quiero pisar su país. No es una cuestión de dinero», me expliqué. «¿Seguro?», insistió el hombre. «Seguro», asentí. Y colgué con determinación. Me sentí extrañamente aliviado. De pronto, sonó el teléfono de nuevo. Sonó bien fuerte. Y desperté; era el sonido del despertador. Ay, menudo sueño. Es bueno tener principios hasta en los sueños, pensé.