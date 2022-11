La Constitución, celebrada pero incumplida

Se habla de reformar la Constitución Española (CE), pero es mucho más importante aplicarla, cumplirla y hacerla cumplir. Tomarla por entero, toda y de verdad. Y a partir de ahí producir la consecuente legislación y también jurisdicción, porque desde el Derecho se puede cambiar la realidad social. Nuestra CE está situada a la izquierda de la realidad, ya que se redactó antes de la revolución conservadora, representada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan e impuesta en los 80 desde los poderes financieros transnacionales. Por ello, está aún impregnada ideológicamente del pacto tras la II Guerra Mundial entre socialdemócratas y democristianos, que originó el Estado de bienestar. En el ámbito socioeconómico es una constitución socialdemócrata. Solo desde este contexto puede entenderse su artículo 1.1. «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho». Aquellos Estados que constitucionalmente se proclaman «sociales» tienen: 1ª) una cláusula social transformadora, 2ª) reconocen una serie de derechos económicos y sociales, y 3ª) regulan el proceso productivo.

1ª) La cláusula transformadora está reflejada en el artículo. 9.2. El más importante, el más exigente de nuestra CE: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas...» En el momento de la redacción de la CE tal enunciado significaba que la libertad y la igualdad no eran reales ni efectivas. ¿Y hoy en 2022, este mandato constitucional se cumple? Según un informe de ahora mismo de Cáritas y Foessa, seis millones de familias –el 31,5% de los hogares en España– no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas y se han visto obligadas a reducir los consumos de electricidad o alimentación, e incluso a dejar de comprar algunos medicamentos y productos para su mejorar su salud. ¿Aboliendo el impuesto de patrimonio o impidiendo la subida del salario mínimo interprofesional se reduce la desigualdad? Les recomiendo a esos constitucionalistas, que reparten carnets de españolidad, la lectura del libro Desigualdad: ¿qué se puede hacer? del economista británico Anthony Atkinson, Premio Nobel de Economía de 2012. E igualmente el libro Igualdad y Libertad de Norberto Bobbio, en el que señala con claridad meridiana: «La igualdad no solo no es un ideal incompatible con la libertad, sino, todo lo contrario, una cierta igualdad material mínima sería una condición para el ejercicio efectivo de la libertad y para la real consolidación de un régimen democrático».

2ª) En cuanto a los derechos socioeconómicos aparecen en Título I, en el Capítulo III, en Principios Rectores de la Política Social y Económica, que comprenden los artículos 39 al 52, que han de inspirar la actuación de los poderes públicos e informar la legislación positiva. Entre ellos: el derecho al trabajo, a la protección de la salud, a la cultura, a una vivienda digna, a un medio ambiente adecuado, al trabajo, a una pensión, protección al consumidor… Me fijaré en el artículo 51 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. A pesar del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores… ¿estamos defendidos los consumidores? Mientras tanto las energéticas, las eléctricas, las financieras y las grandes superficies amasan grandes beneficios a nuestra costa. Entre enero y septiembre Repsol obtuvo un resultado neto de 3.222 millones de euros. Iberdrola 3.104 y el Banco de Santander 7.316 millones. Y Mercadona, Alcampo, Corte Inglés ni lo sabemos.

3º) La regulación del proceso productivo en el Título VII de Economía y Hacienda, que comprende 9 artículos del 128-136, y que pueden dividirse en los dedicados a la Economía (128 a 132) y los que regulan la Hacienda Pública en su concepción clásica, es decir, la capacidad para imponer tributos, y para gastar y controlar ese gasto público (133 a 136). Están vinculados a los Principios rectores de la política económica y social del Capítulo III del Título antes citados, pues recogen su misma filosofía. Me fijaré en el artículo 128, que no pertenece a una constitución de un país del antiguo bloque socialista, ni bolivariana o social comunista. Tiene 2 apartados: 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Por ello, podrían reservarse al sector público servicios esenciales como el financiero o el energético –así considerados por tribunal Constitucional y el Derecho comunitario–, así como la intervención de las empresas, que prestan tales servicios por el interés general. ¿No son de interés general ahora mismo la electricidad, los productos alimenticios básicos, las hipotecas que están empobreciendo a muchas familias? A los constitucionalistas les recuerdo que nuestra CE tiene además de los artículos 2º, y del 135 y el 155, otros muchos.