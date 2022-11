Del amigo y enemigo

Hay muertos que gozan de muy buena salud. Aunque de forma más poética y hermosa eso viene a decir José Zorrilla en su Don Juan Tenorio y creo que no es posible estar más de acuerdo con él. De entre ellos traigo aquí al menos dos. Aludiré primero al más cercano en el tiempo para referirme después a uno del que nos separan casi veintitrés siglos.

Comienzo pues por el jurista alemán Carl Schmitt quien, en su obra El concepto de lo político del primer tercio del siglo XX, atribuye a su distinción entre amigo-enemigo la base de la toda política. Según sus propias palabras: «El enemigo político no necesita ser moralmente malo, ni estéticamente feo; no hace falta que se erija en competidor económico, e incluso puede tener sus ventajas hacer negocios con él. Simplemente es el otro, el extraño, y para determinar su esencia basta con que sea existencialmente distinto y extraño en un sentido particularmente intensivo».

Y si bien es verdad que las raíces de ese pensamiento vienen de muy atrás (pues hay una tradición de filosofía política que, en lo esencial, vendría a sustentar la misma idea), es él quien le da forma y estructura una nueva manera de concebir las relaciones jurídico-políticas con el otro: el que, extranjero o no, es distinto a mí y por tanto he de sopesar si su diferencia puede suponer una amenaza para mí y los que son como yo, los míos. Esa y otras aportaciones como su «decisionismo», amén de otros muchos factores y circunstancias de diferente naturaleza explican, que no justifican, buena parte de la teoría y acción política que en Alemania vino después.

La convicción de que tras el auge de ciertos populismos que afloran en el presente late la división del mundo, pero también de la nación, del país y hasta de la vida misma entre amigos y enemigos es, entre los filósofos del derecho, prácticamente unánime. Díganme si eso no es gozar de buena salud. Cada vez más y cada vez con mayor intensidad pasamos todo por esa criba transformando el mundo en dos: el de los amigos y el de quienes nada merecen por formar parte del lado enemigo. La potencia de esa clasificación es tal que incluso hoy llega a parecer evidente u obvia. Sin embargo, no son pocas ni menores las consecuencias de esa manera de concebir la realidad. Pero no se acaba ahí mi pequeña lista de muertos sanos. No me resisto a incluir a otro que también precisa de la noción de enemigo para entenderlo todo, aunque lo hace desde el teatro y desde el tono amable de la comedia. Pienso en Publio Terencio, autor romano que nació esclavo y que, pese a su corta existencia, tuvo el tiempo y la sabiduría de verbalizar en algunas de sus obras intuiciones retomadas después por filósofos, psicólogos, psiquiatras… Me refiero en concreto a esa que afirma que, en ocasiones, llevados y cegados por el afán de perfección somos capaces de convertimos en nuestros propios enemigos. Probablemente, y con permiso de Schmitt, ese enemigo el que conmigo va sea el más intransigente y voraz de los enemigos. Moraleja: para no ser víctimas de ni nosotros mismos, ni de los demás, quizás lo prudente sea poner límites a ciertos afanes.