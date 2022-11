Menos pena para violadores

A estas alturas no hay nadie que no sepa que la famosa ley de solo sí es sí está sirviendo para reducir penas a algunos agresores sexuales. ¿Cómo es posible que una ley que se quería hacer precisamente para lo contrario, de lugar a esto? Las explicaciones legales sobre retroactividad y demás se las dejo a los juristas. Voy a tratar de explicar las que entiendo son las dos causas que explican este resultado. La primera la podríamos llamar todo es lo mismo. Desde ciertos sectores del feminismo se ha tratado de igualar todo. Así hemos podido escuchar que un piropo es una agresión, que un insulto es violencia verbal, o que tocar un culo es una violación. El problema radica en que igualarlo todo no permite graduar. Es evidente que no es lo mismo un piropo, que insulto, ni un insulto lo mismo que un puñetazo. Finalmente tocar un culo es algo que debe estar penado, pero indudablemente es menos grave que una violación. Así al hacer la ley, siguiendo (mal) las consignas de las manifestaciones postmanada (No es abuso, es violación), se eliminó el abuso sexual y solo quedaron las agresiones sexuales en la ley. Porque todo es lo mismo, todo es agresión sexual. Y aquí aparecía un problema, al ser todo lo mismo las penas mínimas hay que bajarlas o de lo contrario, nos podemos encontrar que el abusador que toca un culo en el autobús acabe 6 años en la cárcel. Esto último igual era excesivo y seguramente a la larga contraproducente para los derechos de las mujeres. Si no podemos diferenciar, graduar es muy difícil. Meter todo en el mismo saco queda bien en eslóganes de manifestaciones, pero en el Código Penal da problemas.

El segundo problema tiene que ver con los castillos de marfil. En los entornos políticos con poder se suele despreciar al crítico. Esto lleva a que cada vez se escuchen menos voces que alerten de que algo no está bien y cada vez más las voces que solo adulan. Poco a poco se crea un ambiente tremendamente endogámico que hace desaparecer toda objeción interna y desprecia cualquier objeción externa. Que nadie en el Ministerio de Igualdad advirtiera de la pifia, obviar las recomendaciones a priori del CGPJ y decirle a decenas de salas de justicia de toda España que la ley está bien, que el problema es que no la saben interpretar, serían ejemplos de todo esto. Confiemos en que los errores se enmienden y sirvan para aprender.