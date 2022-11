Pilar Palomero es nuestra Alice Munro

La maternal, de la cineasta zaragozana Pilar Palomero, cuenta una historia dura. Carla, la protagonista, es una adolescente un tanto hosca. Vive a las afueras de un pueblo, con una madre soltera; tiene un amigo que se llama Efraín. No siempre ha vivido con su madre y una asistente social va a verlas de vez en cuando. Carla descubre que está embarazada de cinco meses e ingresa en un centro para gestantes menores de edad. Hay otras chicas (a menudo víctimas de maltrato; no es el caso de Carla) y unos tutores. El tema tiene riesgos: la condescendencia, la monserga ideológica, la cursilería, y Pilar Palomero consigue evitarlos. La película es creíble, contenida y conmovedora: por un elenco muy bien escogido, por una apuesta formal tan delicada como eficaz, por unos diálogos logrados, y sobre todo por un tono que no es exactamente optimista pero que de alguna manera te eleva: La maternal trata del desamparo y la construcción de un refugio, de la soledad y el compañerismo, de una rebeldía algo egoísta y una responsabilidad paralizante, de cómo uno tiene que madurar aunque no quiera y eso le hace ver algunas cosas y personas de otro modo, y también le obliga a perder otras cosas y otras personas. El tema de La maternal, como Las niñas, la primera película de Pilar Palomero, es crecer: por un lado, la aceptación de uno mismo, con sus cargas y sus renuncias; por otro, una tensión entre el individuo y las instituciones (el colegio religioso de Las niñas, el centro en La maternal: la situación de Carla, hija sin padre como Celia, es más dura, pero el espacio y las relaciones son menos hostiles que en la escuela). Aquí, en una película menos controlada, Palomero parece también más segura como cineasta. No es indulgente con sus personajes, entre otras cosas porque trata de mostrar seres humanos, no símbolos, instrumentos narrativos ni vehículos ideológicos. Retrata errores y estupideces, generosidad y rabia, y los defectos de sus protagonistas los acercan a nosotros. Los personajes tienen aristas y dobleces, y sus películas transmiten la sensación extraña de que alguien que aparece un momento tiene también una vida y unos problemas: no sabemos cuáles son, pero Pilar Palomero consigue que intuyamos que están ahí. La suya es una mirada ingenua y perspicaz al mismo tiempo. Retrata con sobriedad la fragilidad y la resistencia: en esa mezcla está la emoción de sus películas. Alguien decía que Alice Munro era nuestra Chéjov. Pero quizá Pilar Palomero acabe siendo nuestra Alice Munro.