Viernes de colores

Un tacaño es un derrochador de egoísmo. Un avaricioso, en cambio, es un generoso del ahorro. Se trata de dos especies, antagónicas, que se indigestan a la sociedad de consumo. El señor Burns de Los Simpson, el roñoso más rico del mundo, no ha hecho ningún gasto durante este viernes de baratillo. Edward Lewis, en Pretty Woman (1990), es un despilfarrador que consigue todo, sin que tenga nada. Richard Gere complace a Julia Roberts pero desprecia las fechas señaladas de mercadeo, porque sufre impotencia ante la estimulación del consumo.

La vorágine acaparadora de la adquisición exige más ansiedad que dinero. De hecho, es más importante la conducta de compra que el gasto que la culmina. Resulta adictivo acercar la tarjeta de crédito a ese sabueso de nuestra cuenta que nos ausculta el bolsillo. El daltófono cambia el color verde de nuestros números corrientes, por cifras más rojas que el pañuelo de los redneck. Esa prenda histórica de las huelgas mineras de principios del siglo XX, con las que se identifica la nueva izquierda norteamericana, y que tan bien retrata en su rebeldía contra Trump el documental Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, 2018). Un rojo, tan rojo, como el que exhibe La Roja. Los progresistas nos sentimos en mayoría con la selección de fútbol. No podemos evitar una sonrisa malévola viendo a los adversarios más ultras jalear el bermellón de los jugadores hispanos. Luis Aragonés nos dio el mundial de Zapatero, con un equipo vestido de azul. Ahora, Luis Rednrique, como llaman ya al seleccionador, nos puede ofrecer la copa del mundo de Sánchez, con una escuadra roja-roja de los pies a la cabeza.

Los experimentos psicológicos de Skinner con ratas, que accionaban palancas para tener comida, demostraron que los roedores disfrutaban al presionar los interruptores, con independencia de obtener recompensa. Un comportamiento adictivo, del que tomaron nota los emprendedores de la ludopatía, que repetirían los humanos con las máquinas tragaperras y otras conductas adictivas al consumo. La excitación está tan unida a la estimulación de compra que, al culminar el gasto, llegan la frustración y la depresión. Para evitar este bajón, el individuo busca con ansiedad nuevas experiencias de consumo.

La oniomanía no está relacionada con la obsesión por las cebollas. Se refiere más bien al síndrome de los compradores compulsivos. En sí mismo este comportamiento no es un trastorno psicológico, aunque se vincula a conductas adictivas. No todos somos víctimas de una Incontinencia Summa frente a los viernes oscuros de la economía doméstica. Desarrollar por norma una estrategia inteligente y mesurada en la selva del mercado, es cuestión de supervivencia.

La clave es que el objetivo de un ahorro realista sea automático, mientras que el gasto sea doloroso. Listas, presupuestos, tarjetas de prepago etc., son mecanismos útiles de control para evitar que sea el consumo el que nos domine. Frente a la tristeza consumista de los viernes negros de dolores, dibujemos por propia iniciativa cada día para disfrutar de los colores.

La semana ha sido arcoíris para el país, pero negra para las derechas. Se han aprobado los Presupuestos del Estado. La ultraderecha boicotea el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que celebramos ayer, con una escalada tensa de machismo-matonismo. El objeto de sus ataques ha sido la ministra Irene Montero, pero el sujeto de su ira somos todos. Han provocado la respuesta unánime de apoyo de toda la izquierda y del Ejecutivo en pleno. La llamada de los populares a la sedición de líderes socialistas, frente a Sánchez, ha quedado en un gallo de falsete. Eso sí, ha conseguido que Lambán se cite en la nube digital con el presidente del gobierno para impulsar Aragón. Menuda black week llevan los de Génova.

En Zaragoza, una concejala de Ciudadanos consiguió contactar, como Jodie Foster en Contact (1997), con los alienígenas ultras para que le hicieran hueco en su voxni electoral. Carmen Herrarte se expresó de forma herrada. No porque se equivocara, sin hache, sino porque habló como una equina supina. El martes llega Feijóo a nuestra tierra. El profeta conservador de la diosayuso de la derecha, desvelará el futuro de Azcón. No explicará lo que le garantiza en la tierra prometida de Madrid, si no gana el Pignatelli. Que cuide don Jorge, y guarde el tique, no vaya a comprar un chollo de candidatura y tenga que devolver el cargo. Un Black Friday de dolores podría ser un mayo negro de elecciones.