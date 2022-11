Ocurrió en una ocasión en el Parlamento británico que el exprimer ministro Boris Johnson comenzó a hablar bastante mal de una condesa, a niveles que rozaban el insulto y el mal gusto. El speaker, quien ejerce de presidente de la Cámara y moderador de los debates, no tuvo ningún reparo en cortarle, hacerle callar, no dejarle hablar y organizarle una bronca descomunal por la dialéctica y el vocabulario que el jefe del Gobierno estaba utilizando contra una persona que, además, no estaba presente. Y eso, en un parlamento que se caracteriza por lanzar mensajes fuertes entre los contrincantes políticos, con abucheos, gritos de aprobación y jaleo variado entre todos. Es la forma de centrar los debates políticos y cortar de raíz incidentes posteriores. Dejar que el ruido se apodere de una sala de debates y que esos discursos se conviertan en carne de cañón mediático supone, en estos momentos en España, dar un gran paso atrás en el interés de la sociedad hacia lo que hacen los gobernantes y los que se oponen.

El espectáculo que hemos vivido esta semana en instituciones públicas de debate político, a costa básicamente de la polémica ley del solo sí es sí, ha sido demencial. Y lo malo es que había árbitros y árbitras para cortar esta escalada de insultos y descalificaciones y no han dado la talla. En todo un Congreso de los Diputados, quien ejerce de presidente es un político y está no solo para repartir juego dialéctico sino para gestionar políticamente situaciones complejas. No es cuestión de quitarle la palabra al que vocifera (que en esa cámara, al igual que en otras muchas instituciones españolas habría que hacerlo muchas veces, sobre todo con gente de Vox). Lo que debe hacer es afear aquellas intervenciones que son reprochables y poner en evidencia a su autor. Eso no lo hizo el vicepresidente primero del Congreso, el socialista, Alfonso Rodríguez, que es quien dirigía el debate cuando la diputada ultraderechista Carla Toscano lanzó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, aquello de «su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias». Rienda suelta a la bronca. Algo similar a lo que pasó en la comisión del Ayuntamiento de Zaragoza cuando la concejala de Ciudadanos Carmen Herrarte dijo de la misma ministra que «está donde está por haber sido fecundada por el macho alfa». Quien era la presidenta de esa reunión, la edil popular María Navarro, tampoco supo cortar la bronca y no afeó unas palabras que al día siguiente todos calificaron de desafortunadas, incluso en su mismo partido y en su mismo gobierno. Algo muy distinto a lo que ocurrió en el Parlamento de Andalucía, donde su presidente, Jesús Aguirre (PP), echó de la tribuna al diputado de Vox Javier Cortés por llamar «golfos socialistas» a los parlamentarios del PSOE y no querer retirar semejante calificativo. Los presidentes de estas instituciones deben desautorizar aquello que sea reprobable porque de lo contrario los propios políticos se están cargando su acción. Porque descalificar en el momento sirve más que aquello que se pide muchas veces de retirar del acta de la sesión tal palabra o tal expresión. Porque lo que se ha dicho ahí se queda, ya está dicho, y retirarlo no sirve de nada. Precisamente, se está pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva la petición que la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo solicitó para que no se retire del diario de sesiones la frase de que «Pablo Iglesias es hijo de un terrorista», como ella mismo le dijo en un debate al entonces vicepresidente segundo del Gobierno después de que este la tachara de «marquesa». La presidente del Congreso, Meritxell Batet, dijo que se retirara del diario y la popular lo recurrió. Lo dicho puede o no quedar para la posteridad, pero ahí queda en radios, teles y prensa.

Hay partidos y políticos que aportan poco y les importa un bledo el contenido, solo buscan el mayor ruido posible. Y lo malo es que muchas veces lo consiguen. Por eso es necesaria cada vez más la labor política del que dirige el debate, sea del partido que sea y zanje la polémica que sea con quien sea. El clima político español está calentándose por momentos, y conforme avancemos hacia el periodo electoral de mayo, todo apunta que irá a más. Por eso hay que arbitrarlo bien, porque si no, los políticos se hunden más en el desprecio de la sociedad.