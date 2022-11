La ironía de las cumbres COPT

Pasado el tiempo nada me suscita más incredulidad que las numerosas cumbres de la COP, un órgano con capacidad de decisión, que se vienen celebrando anualmente desde los años noventa cuando se adoptó el Protocolo de Kyoto para abordar los problemas derivados del cambio climático. Vamos ya por la COP27 y desde sus orígenes hasta nuestros días, los acuerdos se han quedado en revisiones y propuestas ineficaces para solventar la reducción de gases de efecto invernadero. El tanto por ciento de contaminación de cada país se hace más o menos público en estas cumbres, y lo curioso es que aquellos países considerados como mayores contaminadores no suelen aparecer en estas convocatorias.

Encabezando el ranking están China e India y Estados Unidos, salvo este último, los otros dos no han aparecido esta vez. De cualquier manera estas cumbres suelen terminan como empiezan, sin compromisos reales que se vean posteriormente cumplidos. Los debates se vuelven de continuo contradictorios cuando vemos que patrocinadores como The Coca-Cola Company acuden a estos eventos para conseguir visibilidad comercial. La polémica no se hizo esperar por ser una de las compañías que más contaminantes genera con los envases que produce. Este hecho es suficiente para hacernos una idea de las contrariedades que se establecen en estas cumbres, por lo que no queda más que pensar en el sarcasmo y en las falacias que envuelven estos encuentros.

Este año la cumbre climática COP27 realizada en Egipto coincidió, en fechas, con mi estancia en ese país y pude observar en la capital de El Cairo, con una población de algo más de 16 millones de habitantes, la enorme nube rojiza y espesa que posaba permanentemente sin dejar pasar la luz solar. Una contaminación que viene siendo apreciable desde muchos puntos a larga distancia. Egipto está en los primeros puestos de países contaminantes, siendo así, además habría que señalar el nivel de pobreza, diría que extrema, que sufre su población. Esto produce violencia e inseguridad y caos dejando minimizada la extraordinaria herencia arqueológica del imperio de los reyes y faraones de la antigüedad, a pesar de haber sido una cultura altamente avanzada y moderna.

Como visitante no me dejó indiferente lo que este antiguo imperio fue y en lo que se ha convertido viendo el maltrato que sufrían algunos niños cuando intentaban ganar algunas libras compitiendo con los vendedores, la suciedad asentada en las calles, viviendas desechas, cerca de dos millones de personas viven en los cementerios, otros tantos en refugios o azoteas sin servicios mínimos. Tejados llenos de bolsas con restos de basura para reciclar como medio de vida en el barrio Manshiyat Naser, con calles atestadas de desechos y sin infraestructuras básicas.

Mucho blablablá en estas cumbres pero los científicos creen que se ha llegado tarde, que no hay una voluntad certera para conseguir limitar el aumento de la temperatura media global en 1,5º C, aun así tienen la ironía y no la vergüenza de celebrar el COP27 en una de las zonas balneario más exclusivas que tiene Egipto. Es evidente que a esta cumbre han ido a relajarse a orillas del mar Rojo. Una miseria y una desgracia para el planeta.