El circo político ha ofrecido, una vez más, su peor versión en la semana en la que se celebraba el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. El Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, ha sido escenario del bochornoso espectáculo que nos brindan, semana sí semana también, sus señorías, un tratamiento que se antoja excesivo tras escuchar las lindezas que se dedican. Estos cargos públicos, que han de estar al servicio de los ciudadanos, se han convertido, en definitiva, en políticos de taberna y diván. Las palabras y afirmaciones escuchadas en los últimos días son más propias de alguien que conversa con ligereza (y alguna cerveza de más) en el bar de la esquina o de quien sacude sus frustraciones y conflictos internos en el diván de la consulta del psiquiatra.

«Irene Montero está donde está porque la ha fecundado el macho alfa». Son palabras de la concejala de Ciudadanos y responsable del área de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, la misma que en septiembre deseó «que la ministra de Igualdad ponga a sus tres hijos en la puerta de un colegio con esos señores tan amables que regalan caramelos». Estas ‘joyas’, que fueron condenadas por sus compañeras de partido de forma inmediata, pierden brillo cuando se comparan con las que ofreció la diputada de Vox, Carla Toscano, el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. «El único mérito que tiene usted –en alusión a Montero— es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias». No satisfecha con ello, calificó a la titular de Igualdad como «libertadora de violadores» y la acusó de «proporcionar el sexo entre menores». Estas frases, en sí mismas, deberían inhabilitar para el ejercicio de la política de forma fulminante. No todo vale. El fin no justifica los medios. La bazofia y los insultos han de cesar, sea quien sea el sujeto que los pronuncia, porque la sociedad no merece esto. Tener un escaño debería exigir un mínimo de educación y respecto.

Las palabras y afirmaciones escuchadas en los últimos días son más propias de alguien que conversa con ligereza (y alguna cerveza de más) en el bar de la esquina o de quien sacude sus frustraciones en el diván de la consulta del psiquiatra

Las causas de esta agresividad parlamentaria son muchas y muy diversas, pero básicamente obedecen a la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales. También se sustentan en la creencia de que cargando contra el adversario hay más opciones de ganar en mayo de 2023, en la frustración que genera ver cómo tu partido está en caída libre (Ciudadanos) o en claro retroceso (Vox) y en el convencimiento de que los ciudadanos captan mejor los mensajes categóricos y sin argumentos que aquellos que están anclados a razones de peso, lo que no deja en buen lugar a los potenciales votantes a los que se dirige.

Ni Irene Montero, que tachó de «machistas» las decisiones de los jueces por la aplicación de la ley del solo sí es sí, ni las palabras de Herrarte, ni las de Carla Toscano, ni tantas otras que se han sucedido en los últimos días, cumplen con los estándares del parlamentarismo político. Ni de lejos. Pero en estos casos, tan culpable es que las dice como el que las consiente.

Los ataques furibundos de Vox exigen fijar líneas rojas, que han de ser marcadas, en primer lugar, por el Partido Popular, que gobierna con la formación ultraderechista en Castilla y León. Por ejemplo. Su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox) ha calificado a las mujeres como «desalmadas» que «usan la violencia de género para quedarse con la custodia de los hijos». Dar cobertura a estas afirmaciones te hace cómplice de ellas.

Los ataques furibundos de Vox exigen fijar líneas rojas, que han de ser marcadas, en primer lugar, por el Partido Popular

Pero las responsabilidades se extienden más allá de la política. La sociedad, en general, y los medios de comunicación han de ser implacables ante este tipo de conductas, cada vez más frecuentes, no solo en el parlamento sino también fuera del Congreso, durante la celebración de actos públicos y en las redes sociales, que se han convertido en los grandes estercoleros donde algunos partidos políticos quieren cazar votos.

La precampaña electoral hace tiempo que ha comenzado pero el nivel exhibido hasta ahora hace presagiar más sorpresas desagradables. En Aragón, al menos, la crispación, aunque ha ido en aumento, no ha rebosado. Por ahora, ni taberna ni diván. Confiemos en que esto no empeore.