Sindicalismo útil

Los sindicatos están muy desprestigiados, y hay que reconocer que algún mérito han hecho. Sin embargo, se nos olvidan enseguida las cosas que hacen bien, que también las hay. Justo hace ahora un año de las duras imágenes de la huelga del metal en Cádiz. El resultado de dicha huelga fue que el convenio recoge la subida del IPC y miles de trabajadores de esa provincia no han perdido poder adquisitivo. Hace una semana en Madrid los médicos de urgencias le doblaron el brazo a Ayuso. Ahora, y muy a pesar de la señora presidenta de Madrid, las urgencias abrirán con un médico. Ocurre también que las huelgas son de lo que más se oye hablar, pero a veces los sindicatos actúan de otras maneras que no son tan visibles y son igualmente útiles. Desde ayudar a un compañero a reclamar algo, a negociar convenios o denunciar situaciones haciéndolas públicas. Y de esto último quería hablarles. Esta semana los sindicatos aragoneses de Educación pactaron con el Consejero una rebaja de las horas lectivas de los profesores (de las lectivas, no de las horas de trabajo, que los profesores hacemos otras cosicas además de dar clases). Casualmente, el sindicato CCOO realizó un informe el curso pasado que tenía por título Aragón: El profesorado peor tratado de España. Dicho informe recogía negro sobre blanco las condiciones laborales de los profesores de todo el país y, efectivamente, Aragón era la comunidad con menor salario, más horas lectivas y más precariedad. Hay rumores (quizá falsos, quizá ciertos) de que ese informe llegó a Ferraz. Parece ser que no les hizo mucha gracia que un presidente socialista tratara peor a los profesores que la señora Ayuso o que Castilla y León, donde gobierna la ultraderecha. El informe, Ferraz protestando, y que hay elecciones autonómicas en mayo han tenido como resultado el acuerdo del pasado lunes. Este es solo un ejemplo más de que, aunque no siempre hagan las cosas bien, los sindicatos son útiles para los trabajadores. Poniéndome técnico, les diré que existe una correlación positiva entre el nivel de los salarios de un sector y su grado de sindicación. Es decir, en aquellos sectores o empresas en los que la tasa de trabajadores afiliados a un sindicato es mayor, los salarios también lo son. Esto último no es una opinión, es una estadística. Acabaré, contándoles que los trabajadores de la limpieza van a la huelga mañana. Estoy convencido de que la van a ganar.