Desigualdad contra la convivencia

Estamos inmersos en debates sin destino que no nos conducen nada más que a una tensión general entre todos los que conformamos la sociedad en la que vivimos. La confrontación de ideas es buena cuando esta se basa en buscar una solución a un problema, pues al final lo que subyace es que el resultado se habrá originado tomando lo mejor de cada una de las ideas.

Cuando se entiende que el uso de un servicio pierde su eficacia, lo lógico es que se trabaje, junto con sus técnicos, en las modificaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Si por el contrario lo que se desea es cambiarlo por otro sistema, la fórmula adecuada es preguntar a los usuarios del mismo

Tenemos en estos momentos un ejemplo con el que podemos entender lo planteado. El servicio de la sanidad pública ha sufrido toda una serie de desajustes, quizás a causa de un uso atípico producido por la pandemia que hemos vivido. Pues bien, si consideramos que tener una sanidad, pública, gratuita y universal, es lo que los ciudadanos demandamos, la fórmula adecuada sería que, sustentados por la experiencia de los profesionales de este servicio, se realicen todos los cambios que sean necesarios para su correcto funcionamiento.

Por el contrario, si el gobierno de turno considera que para la sociedad actual lo mejor es cambiar el modelo de lo público a lo privado, el camino adecuado para hacer esto es contar con la aprobación de los ciudadanos, pues se producirá un cambio radical en la forma de entender el servicio sanitario y, si aun así el ciudadano desea dicha transformación, el gobierno concreto lo puede realizar con toda transparencia, no necesita recurrir a fórmulas opacas y subterfugios que puedan dar como resultado confrontaciones entre bandos.

Como los ejemplos son una buena fórmula para entender lo que se desea exponer, veamos cuál es el resultado del debate sobre si los impuestos son elevados o escasos, pues esto siempre va a depender del coste de la sociedad que deseamos tener. Imaginemos que lo planteado es bajar los impuestos, sin duda, afectará a la capacidad de respuesta que el Estado va a poder dar a los ciudadanos.

Cuando se utiliza el argumento de que bajando los impuestos se recauda más, me parece pura entelequia además de, por qué no decirlo, artimaña electoral. Una empresa puede bajar sus costes para facturar más y, a causa de ello, se le pueden generar escenarios poco recomendables. El primero es que si consigue, bajando el precio, vender más, es bastante posible que reduzca su beneficio; el segundo es que su competencia aproveche el momento para deteriorar su imagen por falta de mercado y, por último, que no pueda dar el mismo servicio a sus clientes y que su productividad descienda, pues por lo general la bajada de costes irá a cargo de sus trabajadores.

Si los impuestos se bajan, será necesario ver la realidad de a quiénes se les bajan. Por norma (y por lógica) el descenso de impuestos afectará más a aquellos que más ingresos tienen, sin embargo, la disminución en los servicios perjudicará a los que ingresan poco. Por tanto, estaremos dando a los primeros mayor capacidad de desentenderse del mantenimiento del Estado.

Le escuché a Jordi Sevilla decir que la capacidad de respuesta a las necesidades ciudadanas solo se puede hacer a partir de un Estado fuerte, y la única forma es con impuestos adecuados a los servicios y una gestión eficiente. Argumentaba que era como tener un parque de bomberos sin recursos suficientes, si así sucedía, cuando se les pidiera apagar un incendio, no sería posible.

La única manera de mantener un equilibrio justo, y que la desigualdad no sea la protagonista de la sociedad, es mantener un sistema solidario.

Hemos visto como Reino Unido ha estado inmerso en unos tiempos confusos y alterados; el partido conservador ha tenido que cambiar tres veces de primer ministro, en especial por no entender que disponer de un Estado bien preparado es el mejor instrumento para responder a situaciones de crisis. Se ha decidido que necesitaba recaudar más incrementando los impuestos a los que más tienen y, de esta forma, atender a los que menos tienen. Lo mismo que está haciendo España en estos momentos.

Al final lo que subyace del uso político de los impuestos es que estos no dan respuesta a su fin: tener una sociedad en convivencia justa. Jugar con mensajes de que los impuestos deben ser bajos, es la mejor manera de alimentar la desigualdad. Debemos ser capaces de entender que un país debe funcionar unido y, con el esfuerzo de todos, en concordancia con las capacidades de cada uno de los ciudadanos. La desigualdad es la mayor injusticia que puede cometer una sociedad.