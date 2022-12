Un soberbio exhibe una autoestima tan sólida, que molesta. Un indolente, carece de orgullo para hacerse valer. Las personas que muestran confianza transmiten seguridad. Pero si las envidiamos, decimos que son engreídas. Nuestras dudas razonables son permisibles, pero la contundencia del resto les hace insolentes. La ostentación de los demás se incrementa conforme disminuye nuestra determinación. La arrogancia de nuestros semejantes se agiganta en la medida en que nos cohibimos. La modestia sincera es humildad. La falsa es de vanidosos. Nos auto examinamos, pero califican los otros. La nota no depende de si la conducta es adecuada, sino de que se ajuste a nuestros intereses.

Para los aficionados de La Roja, la selección española hizo un partido soberbio ante Costa Rica. Para los costarricenses, los hispanos colonizaron el balón jugando con altivez y prepotencia. En cambio, frente a Japón, Oliver y Benji nos dieron un soberbio corte de «mangas». El «anime» nos convirtió en ánimas en pena. Admiramos la soberbia gratificante y repudiamos la agresiva. Las religiones son tan soberbias que castigan este pecado capital con la humillación.

Antes masacraban, y ahora condenan, a infieles, ateos y descreídos. La paradoja es que Dios es tan soberbio que no admite competencia. De hecho, expulsó a Lucifer de su terreno para que el lucero del alba no le hiciera sombra. Cualquier profeta, divino o humano, encarna la soberbia de Dios en la tierra. La soberbia de la humildad es el «franciscanismo». La falacia de las religiones implica que sólo hay una verdadera, y todos piensan que es la suya. La conclusión lógica deduce, con razón, que todas son falsas.

El trastorno de la personalidad narcisista es raro, pero entra dentro de las categorías que diagnosticamos en psicología clínica. Son individuos que tienen dificultad para regular su autoestima, demandan adulación y muestran falta de empatía. No se asuste si se siente identificado. Hay comportamientos de una normalidad soberbia que no son un trastorno, salvo que el exceso en su ejecución lleve a la megalomanía.

La soberbia incendia la política. Los extremistas piensan que la altivez es el combustible del parlamento. El debate en el Congreso se puede flambear con el ardor del diálogo. Pero si los diputados se dedican a realizar barbacoas de colegas al churrasco, lo que carbonizan es la democracia. Es la estrategia de quienes defienden la nostalgia de la dictadura, pero la izquierda no debe caer en provocaciones. Si actúas como ellos te aproximas a sus objetivos.

En Aragón no hemos querido ser menos soberbios que los demás. El martes coincidieron Feijóo y el rey. A pesar de las maniobras, el alcalde no desveló qué silla se arriesga a perder. Como adivino no se ganará la vida. Dijo saber que va a ganar las elecciones, pero sus dotes no le dan para ver su propio futuro. Soberbia vidente. El PAR está sentenciado. Se anula su congreso y Azcón, que suspira por su Helena de Troya, pide la dimisión de Aliaga. Soberbia envidiosa. El «cipotegato» de Beamonte no consiguió el amor «artúrico» y acabó de «pagafantas» en el cortejo fallido. El posible aspirante, celoso, pide el divorcio de una pareja de la que no forma parte. Soberbia del desamor.

Los pretendientes de CHA y Teruel Existe se preparan para recoger el ramo electoral aragonesista. Igual llega una corona de flores. Soberbia de unos, consuelo de votos. Lambán dijo que a España le hubiera ido mejor si hubiera triunfado su tesis de apoyar a Rajoy, y sin Pedro Sánchez. Soberbia falsa. Al país, y a él, le ha ido genial. Si quieres ampliar demasiado los votos por la derecha, pierdes tu identificación con la izquierda, base de la actual coalición. Dice que es leal a su secretario general. No me cabe duda. Un servil regala los oídos del jefe con lo que quiere escuchar. Un leal dice lo que piensa, aunque no guste.

El jefe de organización del PSOE, Santos Cerdán, le ha llamado a capítulo. Pero don Javier es más de versículos. El arrepentimiento sin rectificación incrementa la culpa.

El silencio siniestro de sus socios es tan egoísta como soberbio. Si gobiernas con Podemos, si añoras el acuerdo nonato con Rajoy, y si la alternativa al gobierno PP-Vox en España es la suma plural de izquierdas, mejor que el ejeano vaya conjugando, con Gracián, el arte de la prudencia con su habilidad para tejer mayorías. Soberbia de Javi Potter.

Por cierto, me ha quedado un artículo tan espléndido, que la modestia me llena de orgullo y satisfacción. Soberbia de escritor.