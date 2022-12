Ya hace un tiempo que cuando nos juntamos los colegas y a la vez amigos de profesión, en esto del trabajo con personas en situación de dificultad, repetimos como un mantra el desgaste que sentimos, y hasta entre risas nos planteamos lo de montar un club de autoayuda y todo.

No se crean que la desmotivación viene de quien gobierna o no, estamos acostumbrados a pasar por todos los colores y sería muy simplón y nada realista pensar que las políticas sociales solo son cosa de unas siglas ¡ni mucho menos! Lo que realmente está minando la moral del personal es el ambientillo, el tufo insoportable que nos rodea.

Imagínense que llevan años currándose metodologías, adaptándonos a las nuevas realidades y nadando contracorriente para educar en valores como el respeto, la solidaridad, la justicia social… Y ahora vas y enciendes la tele o las redes y quienes nos representan no son ejemplo de ninguno de esos valores. Pero es que además la cosa se agrava cuando lo que hacen es apelar justamente a lo contrario, al insulto, al odio. Por no hablar de temas tan peliagudos como la evasión de impuestos y la huida para no dar la cara cuando se hace algo mal. Remar tan contracorriente es insoportable.

Durante décadas hemos construido una sociedad, un país, una comunidad y una ciudad, desde el diálogo, el debate de posiciones muchas veces enfrentadas, pero con argumentos, que conseguían poner por encima de todo lo importante y dentro de ello estaban las políticas sociales. Hemos asistido a debates muy tensos, y un trabajo muy duro, pero siendo rigurosos con los hechos y la memoria podemos asegurar que los avances más importantes han llegado desde el consenso.

Recuerdo con especial cariño la Ley aragonesa de Servicios Sociales o la Ley aragonesa de Educación a lo largo de la vida y gran parte de los presupuestos del último año de legislaturas en los que, pese a las tentativas de postureos diversos, el bien común y no bloquear el famoso capitulo cuatro hacían que la responsabilidad social pesara más.

Pues nada, ahora vivimos instalados en el no porque lo planteas tú y por encima de mi cadáver me lleve a quien me lleve por delante. No hay argumentos, hay muchos insultos y falta de educación. Vivimos en el juego del desgaste. Señores, señoras y señorías, así no hay quien trabaje y así no hay quien avance.

Desde mi rincón me niego a tirar la toalla, no lo haré, ni la vamos a tirar quienes trabajamos con los que tantas veces se quedan fuera del sistema porque quienes deberían de hacerlo son ustedes. Dejen ya de destruir y construyan o como mínimo dejen construir para que a todos nos vaya mejor.