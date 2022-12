La recesión invisible va por barrios

La mayor parte del común de los mortales ha vivido el último verano en un sinvivir. Muchos lo apostaron todo por unas vacaciones que parecían ser las últimas de la historia, como si se fuera a acabar el mundo. Buscar alojamiento para los meses de julio y agosto se convirtió en casi una misión imposible mientras se miraba de reojo al calendario con la esperanza de que no pasasen los días. El otoño se veía en el horizonte como una escala de grises con tendencia al negro porque, según los expertos, la recesión económica estaba a la vuelta de la esquina. Es cierto que los nubarrones que se avecinaban no invitaban al optimismo debido a una inflación desbocada, una factura de la luz que comenzaba a asustar y la señora Lagarde preparando la subida de los tipos de interés. Sin embargo, la realidad parece empeñada en enmendar a los agoreros y a los cenizos.

Los primeros síntomas de una desaceleración de la economía comienzan con un descenso del consumo, luego se trasladan a la caída de la actividad y del Producto Interior Bruto (PIB) y, finalmente, en un incremento del paro y un descenso de la afiliación a la Seguridad Social. Pero el análisis de las cifras macroeconómicas de Aragón no parecen ir en esa línea, más bien al contrario, si bien se atisba un cierto estancamiento de la economía. El dato de desempleo en la comunidad refleja 443 parados más en noviembre, con 1.083 afiliados menos, lo que supone las mejores cifras desde 2007. Este es el último de los indicadores que da una idea de cómo cerrará la economía aragonesa este año, cuyo crecimiento rondará el 3,3%, según las últimas estimaciones del BBVA. Mientras, la generación de empleo neta prevista será de 8.000 puestos de trabajo entre este año y el siguiente.

Por tanto, la sangre no ha llegado todavía al río del mercado laboral, como no lo ha hecho a la firma de hipotecas, que crece a un ritmo del 14,5% (último dato disponible) en Aragón, lo que supone el mejor registro en 10 años. Así, el mercado inmobiliario tampoco sufre ningún desplome, si bien muchas familias e inversores han anticipado las compras por la subida de los tipos de interés y del euribor.

¿Y los ahorros de los aragoneses cómo van? Según el Banco de España, viento en popa, ya que acumulan alrededor de 5.000 millones más en las cuentas bancarias que antes de la pandemia, lo que explica que el consumo mantenga cierto vigor. Esto es algo que se puede comprobar en los restaurantes, que se quedan sin reservas para este fin de año; también cuelgan el cartel de ‘completo’ los vuelos chárter que salen desde el aeropuerto de Zaragoza, que cerrará en 2022 un año histórico en tráfico de pasajeros. Y todo ello cuando lo peor de la inflación parece haber pasado tras reducirse en cuatro puntos en los últimos meses, si bien se sitúa en niveles que rondan el 7%. La industria tampoco da síntomas de debilidad, ya que subió en septiembre un 12,3% con unas exportaciones que crecen a un ritmo del 11% en el último año y acercan un nuevo récord histórico. Son solo algunos ejemplos que demuestran que o la recesión es invisible o habrá que esperar hasta entrado 2023 para notar sus efectos.

De lo que nadie duda es de que los tentáculos de la buena salud económica no llegan a todos. Tampoco en Aragón. El Banco de España así lo certifica tras analizar los resultados de la Central de Balances Trimestral que refleja que las ganancias de las compañías no financieras aumentaron un 21% hasta el tercer trimestre respecto a 2021, algo a lo que también ha contribuido el incremento de los precios que se han trasladado al consumidor pero no a los salarios. Esta misma semana, un informe de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) señalaba que los sueldos en España son casi el 5% más bajos, en términos de poder adquisitivo, que antes de la pandemia. Por tanto, la recesión va por barrios.

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno han ayudado a paliar los efectos de la inflación en las clases más desfavorecidas, pero siguen siendo insuficientes porque la brecha sigue creciendo.