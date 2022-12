Qué querrá decir esto de la cultura religiosa? Conviene saberlo cuando la presidenta de la comunidad de Madrid quiere recuperar tal cosa. ¿En qué estará pensando que se haya perdido y hay que recuperar? ¿Será un mayor conocimiento de la Biblia? Quizá, porque lo hace en vísperas navideñas y ya se sabe que en su cabeza, como en la de los Reyes Católicos, un pueblo, una religión. ¿Estará pensando en desterrar a Papá Noel y optar definitivamente por los Reyes Magos? Tengo mis dudas. El que haya un negro de por medio, igual le molesta, pero bueno, es la tradición y uno solo no da mal en los carteles electorales. ¿Estará pensando, imbuida de los valores evangélicos, en proporcionar energía eléctrica a los pobres de los barrios que llevan años malviviendo? ¿Quizá en tomar medidas urgentes para restaurar la red asistencial sanitaria y poder atender a los enfermos garantizando que en las urgencias haya médicos? A lo mejor se le ha ocurrido reconvertir el Zendal en un centro de acogida para los sintecho, de manera que no haya nadie durmiendo en las calles en estos días de invierno. O quizá apostar por la enseñanza pública dedicándole los principales fondos en lugar de dárselos a las élites. ¿Habrá decidido sustituir las voces y mentes malévolas que le rodean por gente más beatífica y razonable que le redirijan por la senda del amor y la fraternidad universal? ¿Reaparecerá en la Asamblea madrileña reconvertida en otra presidenta que ya no utilice la mentira, el bulo y la crispación y decidida a trabajar por el bien común al servicio de los madrileños, especialmente de los que más lo necesitan? En la cultura religiosa a la que ella se refiere cabe el arrepentimiento, el propósito de enmienda y el perdón. ¿Pedirá perdón por dejar morir a 7.000 ancianos sin asistencia hospitalaria y hará propósito de enmienda? Porque si no es así no habla de religión, habla de folklore religioso y es que en esa materia ella es una experta.