Lamentable y, en ocasiones, deshonrosa ignorancia, conduce a mentir intencionadamente. Hay circunstancias que impiden tener conocimiento del pasado: economía precaria, aislamiento familiar y social, incapacidad mental, ideología, religión y un largo etcétera.

Es triste, y yo diría que peligroso, que en el siglo XXI, con tantos medios a nuestro alcance, exista un considerable porcentaje de analfabetismo, cultural y general. En mi añorada juventud, el servicio militar obligatorio, la mili, alivió bastante esta tara social y también marcó un sentido de compromiso, de derechos que implicaban responsabilidades y de respeto a personas, normas y reglamentos. Su supresión fue un error más, consecuencia del camino a las libertades que enmarcan algunas falseadas reglas democráticas: libertad de expresión y de opiniones, para unos, pero con cercenamiento total para el adversario; una perfecta ley del embudo, que ha renovado, para empobrecerlo, el léxico político, social y académico en uso.

Reconozco la utilidad de internet, que pretende hacernos sabihondos a todos a base de barnizar la ignorancia de muchos. Ignorancia que afecta mucho mas a lo cultural y a lo pedagógico, engrosando páginas que nadie ha leído y que ahora nos sorprenden.

Platón decía que la ignorancia es el peor de los males, pues conocer el bien impide hacer el mal. Ser rico en conocimientos acrece sin duda el patrimonio cultural y científico; pero el ignorante se cree genial y se considera sabio al conocer y admirar su propia opinión: cae así en una personalidad narcisista y autosuficiente, incapaz de escuchar consejos y atender a opiniones ajenas.

Además, elegirá consejeros con certeza más estultos que él, más tontos, más necios y más torpes de entendimiento. La ignorancia es no saber, pero el que no sabe que no sabe es, cuando menos, bobo y, dicho con más rigor, estúpido, pues causará daño a terceros sin indiscutible beneficio propio. Su actividad es peligrosa y su poder, destructivo si no es reconocido y detectado por las personas normales. Un estúpido no cambia nunca y siempre hará, dirá y aconsejará idioteces. Lo malo es que no faltan quienes lo encuentran convincente.

Existen objetos, cosas, hechos y actos que no por ser ignorados por algunos desaparecen: están ahí. No son rescoldos de un fuego, sino que arden por obra del necio. La historia puede estar escrita, y leerse, o ser oral, transmitida de boca en boca. Y, aunque el ignorante la desconozca, ha impregnado su carácter y está integrada en el árbol genealógico del sujeto y del país. La evolución de un idioma, una disciplina artística o la trayectoria de un partido político son comparables e igualmente arborescentes.

Siempre he sido amigo de conocer la historia, las leyendas, las vidas oscuras o notables, las curiosidades y, en lo posible, las ciencias, el arte... Hoy, por el contrario, me gustaría ignorar. De cualquier actividad ciudadana ( cultural, docente, social, científica etc.) se hace un uso político aberrante que se aparta de la normalidad y de lo lícito. Preferiría no enterarme. Me avergüenza formar parte de una sociedad que acepta en cobarde silencio hechos que traspasan límites de villanía, por su crueldad, bajeza y ruindad. Hay quien habla de dolor y vergüenza; siento ambas sensaciones, además de tristeza y lástima por comprobar la actitud de generaciones que olvidan su historia, acogidas a un ruborizarte y vergonzoso silencio.