El callejón sin salida de Azcón

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, será el candidato del PP a presidir el Gobierno de Aragón. La decisión, según aseguró ayer él mismo, todavía no está tomada, pero Alberto Núñez Feijóo le ha señalado el camino a seguir. Las palabras del líder de los populares no dejan lugar a las dudas, a pesar de que Azcón tiene muchas y quería dilatar la decisión hasta finales de diciembre o principios de enero. Pero esos tiempos se antojan ya como una eternidad dadas las circunstancias y las urgencias que tienen en Génova, donde quieren despejar lo antes posible cualquier incógnita, más si cabe al tratarse de un caso único en España: su liderazgo es incontestable, ostenta la presidencia del PP en Aragón, tiene el bastón de mano en el Ayuntamiento de Zaragoza y es la única baza que tiene Feijóo para arrebatar el Pignatelli a Javier Lambán. El gallego lo ve blanco y en botella y no entiende la demora. Quizá por ello dejó caer, en una entrevista en Onda Cero, que quien aspirará a la Alcaldía de la capital aragonesa por el PP será una mujer. «Debe ser ella quien lo anuncie», manifestó.

Las declaraciones del líder de los populares cayeron por sorpresa en las filas del partido en Aragón porque altera la hoja de ruta prevista por Azcón y porque deja a este en un callejón sin salida. Ahora seguir al frente de la Alcaldía ya no es una opción, ya que de hacerlo desautorizaría a Génova y eso no es un buen negocio. Pero optar al Gobierno de Aragón puede ser una moneda al aire para Azcón, ya que hoy por hoy el único partido con el que podría asociarse para lograr una mayoría en las autonómicas es Vox. La otra opción es que la crisis del PAR derive en un cambio de rumbo y aúpe a los críticos, pero la judicialización del conflicto y la cercanía de las elecciones dan pocas garantías de que eso ocurra. Sea como fuere, las palabras de Feijóo generan a Azcón algún que otro fuego que no tenía previsto y que llega en un momento delicado, ya que el equipo de Gobierno PP-Cs está inmerso en plena negociación para la aprobación de los presupuestos de Zaragoza de 2023. Además, dan munición al PSOE en el consistorio zaragozano. Ayer, la candidata socialista a la Alcaldía, Lola Ranera, anunció que en el próximo pleno de diciembre su grupo solicitará la dimisión del alcalde para que «sea honesto con los zaragozanos» y «deje de usar» su actual puesto en su propio beneficio político. La ofensiva llegó también del PSOE aragonés que subrayó que se trata de un «candidato impuesto por Génova», lo que evidencia «falta de proyecto, autonomía y capacidad y falta de valentía y liderazgo» de Azcón. La falta de coordinación entre la dirección del PP aragonés y Génova puede que no sea tal, pero resulta difícil de explicar porque genera problemas innecesarios en el seno de los populares. El puñetazo encima de la mesa de Feijóo retumba en la calle Ponzano.