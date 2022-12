¡Gracias, Monzón!

La Feria del Libro de Monzón me invita a pronunciar el Pregón de su nueva edición y paso un día gratificante y entrañable entre representantes institucionales, autores, editores y amigos de la ribera del Cinca, donde conservo profundas raíces familiares y sentimentales.

La vieja Azucarera de Monzón, que recuerdo de niño, cuando se emprendió el cultivo de la remolacha (que ahora se está recuperando), sirve como original y espacioso marco a esta Feria, coordinada por Olga Asensio y Álvaro Palau, muy meritoria en su programación y exitosa en su constante propósito de promocionar las letras aragonesas y su industria editorial.

En compañía del dinámico y eficaz concejal de Ferias, Miguel Hernández, y del alcalde de Monzón, Isaac Claver, un político con personalidad y proyección, recorro los stands saludando a los editores de Pirineo, Xordica, Pregunta, Libros del Gato Negro, Rasmia, Onagro, Amics de Fraga, Estafermo, La Clamor y otros muchos sellos editoriales y colecciones con valiosos catálogos, variadísimos, pero con el común denominador que suponen para los aragoneses esos dos grandes sumandos de nuestra historia y de nuestras letras. La inauguración de nuevos monolitos (que llevan la firma de Hermanos Ferracle) dedicados a autores destacados en el llamado Paseo de las Letras fue el colofón a una jornada que permanecerá en mi memoria como la demostración palpable de que cuando en gestión cultural las cosas se hacen bien, sus propuestas llegan a la gente y la enriquecen con nuevos recursos.

Nuestra comunidad dispone de muchos. No me canso de repetir, porque es cierto, que el pasado y la memoria literaria de Aragón no son locales o regionales, sino parte de la historia y del conocimiento universales, en particular del devenir de Europa. Sin las Cortes de Aragón, sin el Justicia, sin la Corona de Aragón sería imposible entender la historia moderna. Y si de escritores sin fronteras hablamos, universales también fueron Marcial, Pedro Alfonso, Baltasar Gracián, Benjamín Jarnés o Ramón J. Sender, sin olvidar al obispo Braulio de Zaragoza, a los hermanos Argensola, José Mor de Fuentes, Braulio Foz, Mariano de Cavia, Joaquín Costa y una larga lista de ensayistas, novelistas, filósofos y poetas de enorme relieve, fundadores o impulsores de nuevos géneros literarios. ¡Gracias, Monzón!