Uno de los grandes

Una de las frases que más se recuerdan de Alfredo Pérez Rubalcaba, de los mejores políticos de nuestra historia democrática, es la de: «en España se entierra muy bien». No se refería literalmente a los muertos físicos ya que incluía en el lote a quienes se retiran de una determinada profesión y entonces comienzan a escuchar alabanzas que antes se les negaban. Estoy de acuerdo con esa frase, pero yo no soy de quienes la practican ya que me gusta alabar o criticar a alguien en el momento en el que creo que debo hacerlo y más de una vez me han criticado a mí por hablar o escribir algo negativo de un recién fallecido.

Hoy voy a escribir de alguien que está bien vivo, y espero que por muchos años, y la razón por la que voy a hacerlo es por algo que nos ha anunciado recientemente. Se trata de José Luis Corral Lafuente, escritor, historiador y, por citar ahora solo algunas de sus facetas más conocidas, colaborador de este mismo medio de comunicación. El 7 de noviembre pasado presentó su última novela: Corona de sangre, que junto con Matar al rey cierra una bilogía en torno a Pedro I, personaje fascinante y poco conocido en nuestra historia. En entrevistas previas a ese acto y en el mismo nos hizo saber que no escribirá más novelas. Al margen de la rotundidad de la noticia, que algunos piensan que fue matizada, algo así como un tal vez, yo creo que merece un comentario. No solo lo afirmó, yo así lo creo, es que lo va a cumplir, esa es mi impresión, ya que nos dio una explicación que no es fruto de un calentón, no, en absoluto, lo es de la reflexión. Buscó un cierto paralelismo con uno de los personajes históricos de los que ha escrito, el Batallador (una novela basada en su vida, a cuatro manos con Alejandro Corral), y por el que siente un especial respeto. Afirmó que el rey aragonés triunfó en 29 batallas y falleció en la 30. Como él lleva escritas 29 novelas con éxito no quiere fracasar con la 30. Una excusa muy bien planteada. Yo creo que la verdad es otra y lo voy a explicar. José Luis Corral Lafuente es un gran novelista, pero no solo. Y en ese acto no nos dijo que iba a dejar de escribir, lo que dijo es que no iba a publicar más novelas. Tiene proyectos para varios años en ensayos que ahora le interesan más. Como novelista su éxito ha sido extraordinario. El público, las ventas así lo acreditan, lo ha seguido con enorme interés. Las editoriales han pujado en ofertas para hacerse con sus obras. Uno de los críticos más reconocidos de nuestro país, Carlos García Gual, afirmó que era el mejor narrador vivo de episodios históricos de nuestro país. Junto a José Calvo Poyato ha sido, esta es mi opinión, el gran renovador de la novela histórica española en los últimos años, centrándose en etapas cuyo discurrir conoce bien por su formación académica. Desde El salón dorado, en 1996, su primera obra de ficción, enorme éxito de crítica y público, hasta esta última, ha recorrido la historia de tal manera que alguien que solo haya leído sus libros habrá llegado a conocerla de manera profunda. Al margen de su trayectoria como novelista, y de forma paralela, ha desarrollado su trayectoria académica en la universidad. Actualmente es catedrático habilitado de Historia Medieval, desde 2020, y antes ha pasado por diferentes niveles de profesorado, desarrollando su labor docente e investigadora en torno a Aragón y al medievo principalmente, con un buen número de libros y artículos publicados. Esta dedicación le ha proporcionado conocimientos que le han sido muy útiles en sus novelas. Para alguien hiperactivo como él estas dos actividades no han sido suficientes y así ha dedicado parte de su tiempo a la colaboración en medios de comunicación. Durante muchos años colaboró en La Rebotica, programa de información y opinión de Radio Zaragoza, donde nos conocimos ya que yo era otro de los intervinientes. Lo ha hecho en otras radios y televisiones de manera más puntual. Actualmente escribe semanalmente en este diario y lo hizo un tiempo en Heraldo de Aragón. Ha participado en la preparación de películas, como experto, o siendo guionista, y en series de televisión. Podemos afirmar que se trata de un intelectual polifacético. Ha recibido diferentes premios y distinciones, sobre lo que no voy a decir nada ya que no soy muy amigo de esta costumbre tan extendida y que en ocasiones distingue a quienes solo tienen el mérito de la amistad con los premiadores. Sobre sus proyectos futuros, espero con interés los que nos diga, en ensayos científicos, sobre la falsedad de la batalla de Covadonga, ese gran mito de la reconquista, o sobre el Cid. No puedo terminar sin recordar que en una de sus colaboraciones periodísticas, a los pocos meses de ser yo delegado del Gobierno, pidió mi dimisión.