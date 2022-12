Hace unos cuantos días, cuando se agrandó un poco más su ya ancho desencuentro con Pedro Sánchez, el presidente aragonés, Javier Lambán, comentaba a medio camino entre la justificación por lo que se había entendido como un ataque a su secretario general y la plena libertad de expresión necesaria a un político de su talla: «Los aragoneses están acostumbrados a oírme decir lo que pienso». Con tal declaración no pretendía Lambán, obviamente, insistir ante sus paisanos sobre su particular manera de expresarse, sino recordar a Moncloa y a Ferraz que se considera un político libre. ¿Durante cuánto tiempo?

El actual sistema de partido/bloque, jerárquico puertas adentro y monolítico puertas afuera rechaza y combate este tipo de actitudes individuales, según las cuales un líder municipal o autonómico, sectorial o sindical podría —debería, incluso— discrepar en público de su jefe de filas.

Muy contraria a esta prerrogativa personal, la ortodoxia socialista, compartida en cuanto a estrategia de obediencia interna por el PP, Podemos, Vox y otras formaciones de ámbito nacional es tan activa, militante, implacable y ejecutiva que, si alguien se mueve en la foto (según advertía ya Alfonso Guerra, quien, precisamente por moverse, ya no está en la orla socialista), es para salirse de ella.

¿Por qué cualquier socialista no puede plantear que en el PSOE hubo otras y mejores opciones, que con Sánchez se han cometido errores, que la estrategia de Moncloa no ha sido la más acertada? Lo que Lambán, provocando que le soltaran los mastines de la censura, lanzó al aire fue una crítica infinitamente más inocua de la que, por ejemplo —si hacemos memoria hasta tiempos de mayor libertad—, Felipe González tuvo que oírse en sus tiempos de promotor de la OTAN.

En un régimen democrático más libre, con pluralidad de juicios en los órganos internos de los partidos, con plataformas de debate no sujetas a la censura indirecta de los vigilantes del poder (determinados fácticos, determinados medios) las críticas de Lambán no solo no habrían merecido reproche alguno, sino que habrían inspirado un interesante debate sobre cómo serían hoy el Gobierno y el país con otro líder socialista.

¿Se empequeñecen los espacios de libertad? Agrandémoslos sin gritar y sin herir, pero sin miedo. Con las palabras.