Estamos en el descuento

No hay nada como sacar el pecho con orgullo para que te metan un buen sopapo en el esternón para reducirte a la sencilla humanidad. No, no hablo de Padrique. Esa historia tocará otro día. Cuento una de esas noticias que desfilaron durante la semana que mañana acaba. Decía el titular que Zaragoza estaba cerca de superar a Sevilla y convertirse en la cuarta ciudad con más habitantes de Españita.

Volvamos al símil futbolístico. Porque en el purgatorio del Real Zaragoza desterrado en Segunda nos hemos comido unas cuantas decepciones sobre la bocina, esos goles de frustración cuando la victoria estaba tan cerca. 1.400. Ese es el gentío de nuevos contratados que lucirá sus cohetes por la Alameda de Hércules, lugar, que, si no lo conocen, bien vale una caña fresquita y un cantecito por Camarón. O una de pescadito en la plaza de La Alfalfa. O perderse de tascas por La Macarena, librada de sus genocidas tumbas. Hablo de Sevilla, la del Betis y el Sevilla. Pues para allá que se va la Agencia Estatal patria para estirar a golpe de funcionario su padrón y frustrar el sorpasso maño. Esto ha traído cola en Aragón, porque todo el mundo veía la NASA hispánica en Teruel, con su flamante aeropuerto. La veían aquí, como las otras 19 candidaturas ninguneadas, entre ellas, Madrid, que todo lo llora. El argumento de la descentralización de estos departamentos nacionales como remedio a la despoblación escuece por incumplimiento. Que si la decisión ha sido política, un dedazo. Que si Aragón pinta poco sin partidos regionalistas en el foro. Que si Lambán tiene la culpa por llevarse mal con el jefe. Las interpretaciones tienen lectura preelectoral. Porque votamos en mayo y los partidos toman posiciones, aunque estas se contradigan en asuntos propios y asuntos de Madrid. Este gol nos lo han metido. Hay tiempo de descuento. Porque si se apuesta realmente por la ruralidad no hay que mirar al rival sino al propio equipo. Porque quizá desde Zaragoza se puede descentralizar más Administración autonómica, hacer algo más por solucionar el problemón de la vivienda rural, estimular empleo de calidad para que venga más gente, apoyar al pequeño agricultor y ganadero, traer industria donde hay energía y no al revés, mejorar carreteras y redes, diversificar el turismo… y seguir luchando juntos para el verdadero cambio, el de la reforma fiscal que beneficie la repoblación y un reparto presupuestario justo que dé músculo a diputaciones, comarcas y pueblos pequeños, aquellos que realmente saben en qué necesitan invertir. Aunque Zaragoza siga sin pasar a Sevilla.