Lecciones de Argentina a España

Acabo de ver Argentina, 1985; la película de drama histórico dirigida y producida por Santiago Mitre. La trama son los Juicios llevados a cabo en 1985 a los comandantes de las tres primeras Juntas militares de la dictadura argentina entre 1976-1983. Fueron posible gracias a un Decreto de Raúl Alfonsín y en el que tuvieron un papel clave el fiscal Julio César Strassera y su ayudante Luis Moreno Ocampo.

Es una película impresionante y ejemplar. Tras visionarla, como español, me he sentido avergonzado. En Argentina se juzgó y se siguen juzgando los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Juntas militares, mientras en el Reino de España, con muchos más años de dictadura, y con muchas más desapariciones forzadas y asesinatos, no se ha conseguido aún el acceso a la justicia, ni tampoco las 134 víctimas de la violencia policial –una de ellas el zaragozano Miguel Vicente Basanta López, albañil en paro, asesinado el 7 de febrero de 1977 en Zaragoza, en el paseo del Canal junto a la antigua Fundición Alumalsa, esquina con la calle Santa Gema– que describe David Ballester en su libro Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición (1975-1982).

En un momento de la película, un personaje ante la incredulidad del fiscal Strassera de que sea posible hacer algo, le dice: «se ha abierto una pequeña rendija, por muy pequeña que sea, hay que aprovecharla». Se refiere a que por parte del tribunal federal se mostró una actitud favorable al enjuiciamiento de los militares de las Juntas. Hubo un momento en el que se pudo producir una «rendija» en España. El juez Garzón, dictó en octubre de 2008 un auto, cuyo objeto era la investigación contra quienes se alzaron o rebelaron contra el gobierno legitimo y cometieron matanzas y detenciones ilegales, desde 1936 hasta 1952. Sorprende que un juez, que conocía perfectamente el funcionamiento del poder judicial en este país y la injerencia de la judicatura en la esfera política, cometiera tal error. Las consecuencias inmediatas: de juez estrella pasó a juez estrellado. El 22 de febrero de 2012 fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Esta es la justicia que tenemos. Cuanto mayor ha sido la implicación de la justicia ordinaria en una represión dictatorial –como en España– mayor resistencia existe a la hora de impulsar políticas de Justicia Transicional. Nunca se ha denunciado públicamente su colaboración con la represión franquista, ni el trasvase de muchos de sus miembros más conservadores –incluso de los jueces y fiscales del Tribunal del Orden Público– al TS o la Audiencia Nacional. Insisto en nuestra justicia. Carlos Martínez Villarejo en su artículo La Transición judicial: pervivencia del franquismo, comenta el acuerdo de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, del 12 de julio de 2006, que rechazó una propuesta del sector progresista de dicho órgano con motivo de la aprobación de la Ley 24/2006, proclamando este año como el de la Memoria Histórica. La propuesta era: un reconocimiento a aquellos servidores de la Justicia, Jueces, Magistrados, Fiscales y Secretarios Judiciales, que vieron su carrera y su vida afectadas convirtiéndose en víctimas de la guerra civil o posteriormente de la dictadura franquista. Fue rechazada por la mayoría conservadora bajo la dirección del magistrado Adolfo Prego. Obviamente con esta justicia, unos juicios como los de Argentina de 1985, no eran ni son posibles.

Hubo mucho miedo en la Transición a que una acción de cambio demasiado decidida provocase un golpe de Estado del ejército. El miedo fue el éter de la Transición, Por ello, lo honesto sería afirmar: «Hicimos lo que pudimos, lo que nos dejaron, lo que nos atrevimos». En cambio, no lo es: «Ejecutamos la mayor hazaña democrática de la historia de España». No se trata de reprochar a nadie haber sido cobarde. Se trata de reprocharle que diga que fue un héroe.

Pero, eso no es excusa para justificar que los españoles no estuvimos a la altura de Argentina. Reyes Mate en su libro Medianoche en la historia. Comentarios a las Tesis de Walter Benjamin «Sobre el concepto de Historia», argumenta que existe un peligro al que puede verse sometido el historiador que se atreva a articular el pasado. ¿En qué consiste ese peligro? En ser reducido a instrumento de la clase dominante. Ir contracorriente no es fácil. No se puede dar vida a un pasado muerto si no se da antes la batalla a aquellos que nos han hecho creer que el muerto, muerto está y no hay nada que hacer. Ahora bien, si uno tiene respeto por los muertos, si no está dispuesto a que, después de la muerte física les sobrevenga también la insignificancia hermenéutica, que es una segunda muerte, tiene que descubrir en el pasado la chispa de esperanza, es decir, tiene que buscar en el pasado la luz que dé sentido a lo que aparece inerte. El que esta operación sea tan peligrosa, es señal inequívoca de que el enemigo que mató una vez, anda suelto.

Acierta Reyes Mate. En la capital del reino, como paradigma democrático, se recuperan los nombres de calles dedicadas a Millán Astray y al Crucero Baleares.