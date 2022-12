Qatar sin jalar

La percepción, sin comprobación ni fundamento, no es garantía suficiente de verdad. Esta frase del premio Nobel de Literatura Bertrand Russell define la relación entre nuestras percepciones y la realidad. Esta alteración es susceptible de empeorar. Los humanos nos dejamos llevar más por sensaciones arbitrarias que por percepciones subjetivas. Las emociones engañan a los sentidos, y los pensamientos a lo que percibimos. Y viceversa. La memoria, con sus falsos recuerdos, termina por desarticular cualquier comando racional del cerebro. Una vez que la distorsión se asienta en nuestra personalidad tomamos decisiones irreflexivas. Otras veces, son los demás los que influyen a través de nuestras opiniones. La atmósfera negativa que se difunde socialmente, genera respuestas pesimistas acordes con el entorno. La defensa positiva de la particular realidad personal, frente a la contaminación catastrófica, promueve valoraciones optimistas de las propias vivencias. Somos pesimistas en lo colectivo y optimistas en lo individual. Una tendencia que constató Antonio Lucas, psicólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza, en un brillante trabajo. Por una parte, cuesta reconocer en público los problemas privados. Por otra, agota oponerse al resto de cenizos defendiendo que la realidad no es tan mala. Lo vemos al preguntar por la situación económica del país. La mayoría de los españoles piensa que es mala, mientras que un porcentaje similar dice que su situación personal es buena. Al margen de los sesgos, ya sean pesimistas u optimistas, la decisión del futuro voto es individual y egoísta. Si mejoramos en el empleo, los salarios, la calidad del sistema sanitario y educativo y, además, las pensiones se revalorizan para hacer frente al coste de la vida, es que nos va bien a cada uno de nosotros. Ser asertivos no nos obliga a enfrentarnos al mundo contra viento y marea, sino a mantener una opinión consecuente con nuestro pensamiento crítico, y hacerlo abiertos al cambio racional.

La selección española estuvo viva en el mundial mientras mantuvo el rojo de su dominio. Pero abandonó Oriente con el azul pálido del aturdimiento. Cocinó jugadas sin parar y disgustó sin degustar sus platos. «Qatar sin jalar», ha sido la frase de despedida en árabe, que dedicaron los nuestros a los marroquíes. En el fútbol te diviertes o enfadas, te emocionas, ganas o pierdes. Si no consigues nada de eso, no soy yo. Eres tú. Luis Rednrique ha construido una idea y un proyecto, con más futuro que presente y sin pasado(s). Hay etapas para cimentar, para crecer y para disfrutar. Preferimos los milagros prefabricados al trabajo elaborado. Se va Luis, primero y llega De la Fuente, Luis II. Nos pasamos el día de la Constitución viendo en la televisión a la Roja menos colorada, y a los avispas sin aguijón. Y cuanto más nos acercábamos a mirar el fútbol, más se alejaban de nosotros los jugadores. Los aficionados blanquillos nos fuimos a la cama con la ilusión de los Quijotes maños. Preferimos que el Real Zaragoza regrese a la élite, antes que nuestro país se lleve una segunda estrella. El pesimismo de este mundial nos eleva el optimismo de lo local. Lo comprobaremos esta noche frente al Huesca. En esta semana de laborus interruptus, con cuatro domingos y cuatro lunes en nueve días, no sé si entro o salgo de trabajar. Si pongo el despertador o me pone él a mí. El lumiviernes te alegra de cerca y te descoloca de lejos. Feijóo bombardeó el miércoles a los populares aragoneses, con la candidatura de Azcón al Pignatelli, para conmemorar el ataque de los japoneses a Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941. Lo remite a las Cortes de Aragón, con una zancadilla municipal por detrás y una mujer por delante al ayuntamiento. A don Jorge le metieron un Jusligol. Su foto en ese barrio rural, frente a la señal de prohibido aparcar (lo), decía mucho más que la forzada sonrisa con la prensa. Ahora que estaba entretenido con las construcciones del PARmobil, su jefe le pone en órbita autonómica. El problema es que Azcón se siente tan despedido como George Clooney en Gravity (2013) y no percibe que haya gravedad electoral más allá de su zona de confortvox. Mientras, el lío ciega a los de Aliaga. Entre el cisma de doña Elena y las injerencias populares, los aragonesistas están en el PARmal de Troya. En Ciudadanos discuten porque nadie quiere pagar el recibo de la funeraria. Entre los muertos y los que se matan, todos discuten por catar y muchos se van a quedar sin jalar.