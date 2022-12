Cuando eres escritor y ves un nuevo libro por primera vez es un momento muy emotivo. Lo ves tan guapo (o al menos al autor así se lo parece), que no te puedes creer que hayas sido capaz de pergeñar algo tan hermoso. Lo tomas en las manos, temblorosamente, y miras a tu hijo con amor incondicional, y casi te dan ganas de llorar, tal vez para que el momento del alumbramiento tenga esas obligadas lágrimas de un parto que llega a buen puerto. Me maravilla el tacto de un buen libro recién nacido. Suavecico como un gatico. Así me lo parece al menos. Y a mi gata Chispa también debe de parecérselo. En cuanto entro en casa con un nuevo libro, como ha ocurrido esta semana, mi gata se refrota cariñosamente contra el libro, lomo contra lomo. Sé que si le tirara una foto en ese momento y la pusiera en las redes recibiría muchos likes, pero esa imagen la guardo para mí. No expongo a mi gata en las redes. Ya está bien de tanta explotación animal. (Prefiero explotarme a mí mismo, que para animal yo). Ya vale de aprovecharse de la belleza felina para ganar «me gustas», que no hay quien se resista a los gatetes. Uno se pegaría horas y horas mirando vídeos de gatos, tal es su poder de atracción. Por lo tanto es jugar sucio, compañeros creadores, seamos honestos. Nos gusta el gato, no necesariamente vuestro libro. Pero en fin, cada uno es libre de mostrar sus obras de la manera más atractiva posible. Lo que me crispa es cuando los autores hacen un unboxing, esos vídeos en los que muestran el desempaquetado de la nueva criatura ante sus seguidores. Ese momento caja es algo íntimo; no nos lo muestres, hombre, no nos interesa. Guárdatelo para ti. Aunque lo puedo entender: la publicación de cada nuevo libro es un pequeño milagro. Y la ilusión ante la novedad te hace realizar tonterías. En cualquier caso, que no perdamos nunca esa ilusión.