‘Collons’ Paquito

Era de mañana, una mañana gris y lluviosa. En un cuarto oscuro del cementerio se encontraba sobre una superficie de piedra resbaladiza el cadáver de una persona que nadie conocía en el pueblo. Quién sabe si trataba de un maquis bajado de la montaña abatido por la Guardia Civil cumpliendo órdenes del General Pizarro, encargado por el gobierno de Franco de erradicar los últimos defensores de la República. En los años 50 del siglo pasado, algunos seguían creyendo que pronto llegarían las tropas republicanas. Tal cosa, como sabemos, no llegó a producirse nunca. Pocas veces se generó tanta esperanza gastada en vano.

En aquel cuarto también se encontraban muchas personas formando un círculo en torno al cadáver. El protagonista central de la escena era un hombre joven bien trajeado que aparentaba, o al menos lo parecía, serenidad y criterio. De entre las personas que cerraban el círculo destacaba un chaval que sostenía entre las manos una libreta en la que iba tomando notas de todo cuanto decía el señor importante. Anotaba sin perder detalle cosas como: «calcetines grises llenos de agujeros», «talla aproximada, un metro setenta», «cabello blanco», «ausencia de lesiones externas» y otros pormenores.

Entre la persona importante y el niño existía una relación de parentesco directo: era mi padre, el juez y yo, su hijo. Sin saberlo en aquel momento, pues tuve conocimiento más tarde, estaba presenciando una diligencia judicial de inspección ocular y levantamiento de cadáver. Lo que nunca supe es por qué mi padre, normalmente prudente y riguroso, optó aquella mañana por hacerme participar de forma directa en un suceso tan dramático

¿Quería habituarme al horror de la muerte o lo que pretendía era que me fuese acostumbrando a practicar actividades propias de mi futura profesión de juez? Esta segunda versión de su propósito parece confirmada por la circunstancia de que, posteriormente, me llevó a presenciar una autopsia, oferta que acepté sin temor ni aspaviento alguno .

Mis primeros contactos con la muerte siempre tuvieron lugar a instancias de mi padre. Una segunda situación alcanzó un nivel aún más pavoroso con ocasión de un ahogamiento en una acequia en la huerta de Valencia. Se trataba de un joven de quince años. En su funeral, al que también asistí por decisión de mi padre, se encontraba el abuelo de la criatura que, de manera reiterada y mientras estuvimos en el tanatorio, lloraba el hombre sin fin, al tiempo que, sin muestra de consuelo gritaba: «¡Collons Paquito!». Resulta difícil imaginar un grito más profundo, más desgarrador.

Pasaron los años y en su curso comprendí que, en mi familia y desde el siglo XVII, mis apellidos estaban inevitablemente unidos al Derecho y a la Justicia. En particular, mi abuelo el juez Santiago, fue siempre uno de nuestros referentes simbólicos. Era y sigue siendo, al menos para mí, el prototipo y modelo de juez al que vale la pena imitar. Renunció a su carrera para no tener que participar en el tribunal que iba a enjuiciar un delito de asesinato a manos de una mujer, pues se preveía la posibilidad de que terminase condenada a pena de muerte.

La penúltima noticia que tuve de mi escondida vocación judicial tuvo lugar en la fila de la secretaría universitaria cuando fui a matricularme. Estaba, en concreto, en la cola de los estudiantes que querían cursar la licenciatura de Filosofía y Letras, pues pretendía llegar a ser catedrático de Literatura. De manera paralela a la fila de Letras, circulaba la destinada a la Facultad de Derecho pero en el último minuto, no sé aún qué me pasó, lo cierto es que di dos pasos y me situé en la de Derecho. Con esta decisión, no había más concesiones que la de dejarme claro a mí mismo que estudiaría Derecho pero solo para ser juez.

Luego vino una larga marcha en el mundo jurídico y judicial de más de 50 años en los que tuve ocasión de conocer el funcionamiento real de las instituciones democráticas y también, la inmensa fortuna de poder trabajar con ganas ilusión y buena fe al servicio de los ciudadanos. Desde mi experiencia puedo afirmar que no hay oficio más apasionante que el de juez, siempre y cuando exista una verdadera vocación, pese a lo gastado de la palabra. Supone mi viejo oficio una controlada pasión por la idea de la justicia, por la defensa siempre de los más débiles y por la acérrima defensa de su propia independencia. Los tiempos que concurren especialmente en la actualidad son propios para demostrar esas virtudes y valores. Adelante, jueces. Los ciudadanos nos están esperando.