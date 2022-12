Crisis, ¿qué crisis?

Si uno atiende a determinados medios de comunicación, parece que nos encontremos en medio de una crisis brutal. Algo así como si estuviéramos otra vez en 2013. Es verdad que la inflación está en un poco más alta de lo deseable, está en el 6,8%. Pero este dato ocurre cuando se han unido la mayor guerra en suelo europeo desde la segunda guerra mundial y la reactivación económica tras la mayor pandemia desde la gripe española de 1918. Además, ese dato de inflación es el tercero mejor de la UE solo por detrás de Francia y Luxemburgo. Pero para hablar de crisis, mejor que hablar de inflación, es hablar de empleo. Pues bien, en España tenemos más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y estamos a 35.000 de alcanzar el récord que se produjo el pasado julio, con todas las contrataciones veraniegas. Todo hace pensar que este verano tendremos récord histórico de afiliaciones a la Seguridad Social. Dicho de otra manera, en la historia de España, desde los romanos si usted quiere, nunca había habido tanta gente trabajando como ahora. Pero les pondré un ejemplo concreto. En estos días de puente, en un supermercado del Pirineo cercano a la frontera con Francia, me dijeron que estaban desbordados porque no conseguían contratar gente ya que por 1.400 € al mes la gente no está dispuesta a irse allí arriba con el precio que llevan los alquileres. Antes seguramente sí lo estaban, básicamente porque no había otra. Ahora hay más empleo donde elegir. Así que el que quiera contratar, que mejore las condiciones. ¿Se acuerdan del problema de la temporalidad? En 2020 la temporalidad afectaba a 1 de cada 4 trabajadores, teníamos la tasa más alta de la UE. Mejor no hablamos de las tasas de temporalidad de principios de este siglo que tocaban el 40%. Tras la reforma laboral, la tasa no para descender mes tras mes, y ya está en el 16%. Hago otra apuesta: para el verano, la temporalidad en España estará por debajo de la media de la UE. Hagan un ejercicio, pregúntense, en su entorno, ¿quién está en paro? ¿Quién tiene contrato temporal? Repitan el ejercicio pensando en 2012, por ejemplo. Comparen. ¿Y el salario mínimo? Pues ha pasado de 735 € en 2018 a 1.000 en 2022. Ya saben, tenemos la inflación más baja de la UE, la afiliación más alta de la historia y la temporalidad más baja del siglo. En menuda crisis nos han metido los social-comunistas.