Un poco de coherencia, por favor

Un argumento bien esgrimido para defender a Griñán en el caso de los ere, era señalar que no se había producido un enriquecimiento personal, a diferencia de los que se lo llevan contante y sonante porque vinieron a la política para forrarse. Ciertamente el dinero público merece un respeto y utilizarlo mal, el reproche social y la condena judicial. Pero llama la atención que los que antes alegaban la diferencia, ahora batallen contra la reforma del delito de malversación seguramente porque andan los independentistas de por medio. Independentistas por cierto a los que también repudio no porque lo sean, sino por no respetar el Estado de Derecho además de tenernos entretenidos con un proyecto nacionalista más propio del XIX que del XXI. Por mi parte aprovecharía la reforma para incluir otras conductas, tales como adjudicar contratos a hermanos y cuñados, incluir comisiones y mordidas en obras públicas y también crear chiringuitos, comisionados inútiles o asesores fantasmas de los que nunca, nunca aparecen por su puesto de trabajo pero puntualmente reciben su nómina en casa. Es el precio de mantener la red clientelar y la fidelidad de los aparatos. O también cobrar en A o en B sobresueldos no previstos en la legislación vigente y que no aparecen en ningún portal de transparencia. ¿Ponemos nombres en cada caso? ¿Es esto malversación y por tanto corrupción? ¿O qué otro nombre le ponemos para ser mínimamente coherentes? La lucha contra la corrupción es una necesidad de la propia Democracia. El juez Bosch señala que «en los países democráticos las élites –de todos los niveles diría yo– pueden disfrutar de fuerza suficiente para impedir que se regulen penalmente conductas de gravedad». Lo afirma en su libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España (Ariel). Un libro de lectura recomendable para los ciudadanos y obligatoria para políticos y aspirantes. Así que coherencia, y menos lobos, Caperucita.