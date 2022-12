Pobre Perú

Los escalofriantes acontecimientos políticos en Perú, con el ya ex presidente Pedro Castillo enchironado, nos deberían invitar a valorar más aquellas instituciones que funcionan razonablemente bien y que, si dejan de hacerlo, se debe a un fallo puntual, a un soborno o delito particular o a una inmoralidad circunscrita a un reducido grupo, pero no atribuible a la generalidad del sistema; esto es, a la democracia en sí.

En Perú, hace ya, por desgracia, muchos años, demasiados presidentes y legislaturas, demasiadas décadas –siglos, puede– viene fallando el sistema político, esa teórica democracia peruana establecida sobre la base de una Constitución republicana, presidencialista, con un Congreso democráticamente elegido. En el cual, sin embargo, hace tiempo se ha instalado una endémica corrupción que todo lo salpica, aniquilando las buenas prácticas y convirtiendo partidos y grupos parlamentarios en familias de intereses económicos con ramificaciones mafiosas. La principal ocupación del presidente peruano no consiste en gobernar el país, sino en llenarse los bolsillos cuanto antes y con cuanto más dinero mejor. Ejemplo a seguir por sus obedientes ministros. En España, por fortuna, no se ha llegado a estos límites, si bien la corrupción ha golpeado con dureza a los principales partidos, PSOE, PP, CiU y un largo etcétera de siglas y casos. Pero nuestro sistema ha resistido. No parece objetivo ni real acusar hoy al presidente español o a nuestros ministros y dirigentes políticos de ser corruptos o mafiosos, aunque los malos comentaristas suelan hacerlo, refiriéndose con desprecio a los políticos, en una torpe generalización, como elementos perniciosos e inútiles, sinvergüenzas, chupópteros… Tan falso sería criticar corporativamente a todos los médicos, a todos los abogados, a todos los periodistas… Porque no todos los políticos, claro está, son incompetentes o malversadores. Los hay en España–muchos, la mayoría– honrados, idealistas, competentes en las diversas áreas de gestión administrativa, profundamente demócratas y distinguidos por una vocación de servicio público de la que sus denostadores carecen. Valorando más lo que tenemos ayudaremos mejor a quienes, como Perú, carecen de ello.