Encrucijada socialista

En una clara línea de oposición a determinadas políticas y medidas de su secretario general y presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente aragonés, Javier Lambán, se ha desmarcado de la línea oficial de su partido. Al no ser, ya no unánime, sino ni siquiera mayoritario el apoyo de los socialistas españoles a los pactos con los independentistas para aminorar las penas de diversos delitos, Lambán no está solo, ni mucho menos.

Las razones por las que el líder socialista aragonés se opone a la estrategia de Sánchez derivan de la diferente valoración que ambos hacen de los delitos de sedición y malversación en relación con objetivos tan anticonstitucionales, ilegítimos y peligrosos como la declaración de independencia de una parte del territorio nacional y la proclamación de una República cuyo territorio pasarían a formar cuatro provincias españolas (Lérida, Gerona, Barcelona y Tarragona). Gravísimos hechos que, no lo olvidemos, sucedieron hace muy pocos años en Cataluña, pero que, al calor de los pactos del PSOE con Esquerra, parecen haberse olvidado o minorado en su gravedad, equiparándola desde hoy en el Código Penal a los delitos menores. Prestándose a este tipo de cesiones, Sánchez no solo no fortalece el Estado, sino que lo debilita, causando, además, una seria quiebra a su propio partido. Si hay alguien a quien le repugne el nacionalismo extremo es a un moderno socialista, de ahí que no se entienda cómo los títeres de Moncloa, esos otros saltimbanquis, en la línea de Sánchez, como Bolaños o Patxi López transijan con las condiciones de Esquerra, PNV, Bildu y cualquier otro grupo que disponga de un puñadito de votos con que aprobar los presupuestos generales del Estado. Frente a estos disolutos quedan por suerte cabezas más formadas, como la de García-Page, Alfonso Guerra o el propio Lambán, quienes advierten sobre el deterioro a que nos está llevando esta política de concesiones a partidos cuya finalidad suprema consiste en la ruptura de la unidad nacional para hacerse con territorios propios que explotar con una filosofía supremacista y fascistoide, tan repugnante como las consignas con que sus parlamentarios atacan los símbolos nacionales, de la Constitución a la bandera. El PSOE está en una encrucijada. Por eso no avanza.