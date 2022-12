Una transición energética por país

El pasado 20 de noviembre, terminaba con la COP27, la cumbre del Clima, y en el primer párrafo del artículo de Valentina Raffio sobre dicha clausura en este mismo medio (EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, 21 de noviembre), las personas conocedoras del problema del calentamiento global, pudieron interpretar perfectamente su resultado: Sharm el-Sheikh ha sellado un pacto agridulce. Por un lado, la cumbre del clima ha conseguido crear el primer fondo especialmente dedicado a paliar las pérdidas y daños del caos climático en las zonas más vulnerables. Pero por otro, la declaración final de este encuentro no ha logrado ni reforzar el compromiso con el recorte de las emisiones, ni dibujar el claro fin de los combustibles fósiles. No tenemos ninguna duda acerca de que el problema de una transición energética justa es casi tan importante como el cese de la utilización de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), pero lo fundamental e ineludible para la supervivencia de nuestra especie es que las emisiones de gases de efecto invernadero comiencen a decrecer rápidamente ya, precisamente en el conjunto de los países más desarrollados: EEUU, UE, Reino Unido, etc., reduciendo el uso de esos combustibles fósiles a un ritmo programado.

Así se plantea en el reglamento europeo que dice que las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero estarán equilibradas en la UE a más tardar en 2050, por lo que en esa fecha las emisiones netas deben haberse reducido a cero y, a partir de entonces, el objetivo es emisiones negativas. Y añade la norma que las instituciones deberán permitir la consecución de neutralidad climática, «teniendo en cuenta la importancia de promover tanto la equidad y la solidaridad entre los estados como la eficiencia en términos de costes a la hora de alcanzar dicho objetivo». Antxon Olabe, en su último libro amplía esa idea: las economías desarrolladas han de hacerlo antes que el resto para marcar el camino y poner en marcha las tecnologías que se precisan para descarbonizar sectores difíciles como el transporte pesado por carretera, la aviación, el sector marítimo, las industrias intensivas en carbono, etc. Y señala además que, algunos países incluso han adelantado esa fecha fijada por la UE: Finlandia ha formulado su objetivo de neutralidad climática para 2035, Austria para el 2040, y Suecia y Alemania para el 2045. En mi impresión personal, el tema del calentamiento global se trata, en general a nivel político, con excesiva dulcificación, quitándole dramatismo, probablemente para no alarmar a la población, pero a estas alturas, lo entiendo como un error pues la tarea que tenemos por delante es francamente difícil si no se aborda ya, desde este mismo momento y con la máxima determinación. Por tal motivo, me causó satisfacción la lectura, el pasado 7 de octubre en este mismo medio, de que Francia lanzaba un plan para reducir su consumo energético en un 10%, expresando su primera ministra Elisabeth Borne: que la sobriedad se ha impuesto como una necesidad. Es una palanca esencial para salir rápidamente de nuestra dependencia de las energías fósiles... La sobriedad ha llegado para quedarse. Se trata de un plan a implantar únicamente en el Sector Público, pero paralelamente propone a las empresas que impulsen medidas similares. La forma de trasladar el mensaje a la población es la más realista. Lo lógico y razonable, frente a la emergencia climática y dado el escaso tiempo de reacción que tenemos (en el mejor de los casos, 27 años) frente al calentamiento global, sería establecer ya el ritmo de reducción de nuestro consumo de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) antes de 2050, tal como propone la UE, haciéndolo extensivo y obligatorio a todos los sectores productivos, para poder ensayar poco a poco, la nueva sociedad que nos tocará asumir con una disponibilidad inferior de energía, básicamente al final de esa transición de las energías renovables. El consumo energético español se sustentaba en 2017 en un 73,72% de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), un 13,49 % de energías renovables, y un 11,96 % de la energía nuclear. Con un total global equivalente a 126.566 Ktep (miles de toneladas equivalentes de petróleo). Viendo el peso específico que los combustibles fósiles tienen frente a las energías renovables: 73,72% frente a 13,49 %, aunque sean datos de 2017 y que presumiblemente va aumentando el peso de las energías renovables, se vislumbra el gran reto que tenemos para mantener nuestros sectores productivos de todo tipo, frente a una desaparición progresiva de dichos combustibles antes de 2050. Mi impresión es pesimista, a no ser que se asuma la teoría del «decrecimiento» y que la población de los países desarrollados –pues somos quienes que hemos provocado en su mayor parte el calentamiento global– asumiera que tiene que arrimar el hombro practicando todo lo que ya se conoce y han anunciado los expertos: cambiar nuestro sistema alimentario (menos carne y productos de origen animal , más legumbres y más vegetales, con alimentos de proximidad, que conduciría a un modelo de producción agroecológico total –reducción de la ganadería intensiva, eliminación progresiva de los pesticidas, eliminación de las importaciones de proteaginosas, mayor peso de las leguminosas en las rotaciones de cultivos, etc.–); detener la pérdida de biodiversidad; más austeridad en nuestro actual confort (vivienda, desplazamientos, turismo, etc.,); reducción radical de la contaminación: envases, plásticos, textiles desechados (en la UE 11 kg por persona y año), etc., y probablemente muchas más acciones que tendremos que aprender progresivamente. Y del mismo modo, asumir el aporte de esos fondos monetarios que se propusieron en la COP27 para ayudar a la transición energética de los países menos desarrollados y más vulnerables a los desastres que genera el calentamiento global. Una transición energética justa debe realizarse dentro de cada país y paralelamente con nuestra ayuda, en todos los países del planeta. Y dada la desigualdad existente, incluso en nuestros países desarrollados, las cargas deberían ser proporcionales a las posibilidades de cada uno. La Unión Europea propone esa transición progresiva y deberá cumplirse, pero la postura colaborativa de cada persona en particular será igualmente necesaria desde el primer momento, aunque solo sea por nuestra parte de responsabilidad en la generación del problema y porque presumiblemente podría acelerar dicha transición.