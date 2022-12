‘Amazcon Prime’

Lo interesante resulta atractivo, pero los interesados son repelentes. Si prestamos atención a lo que nos interesa, somos curiosos. Si el interés es conveniente, es pertinente. Pero si nos conviene el interés, somos el impertinente Andrés. El interés es tan concreto como difuso. No nos perderíamos aquello que nos interesa, por nada del mundo. Si alguna persona me comenta que mi artículo le ha resultado interesante le agradezco el gesto, con una sonrisa en la cara y una interrogación en el cerebro. Pero creo que ni mi interlocutor ni yo nos quedamos convencidos de lo que significa eso. Interesante es un comodín de palabra que sirve para desactivar preguntas trampa. Parece que gusta, pero no confirma. Induce a compartir, pero con distancia. Los interesantes no aparentan defectos porque los vemos como excéntricos incomprendidos. Les envidiamos su autoestima honesta, aunque sea un egoísmo exacerbado. Decimos que son auténticos. Los demás debemos ser unas malas falsificaciones.

La materia presenta uno de estos tres estados: sólido, líquido o gaseoso. Las personas, psicológicamente, también. Unas atraen, otras repelen y las menos, resultan interesantes. Hay quien se considera tan interesante, para sí mismo, que es un pedante. Les pasa a muchos artistas y al resto de escritores. La paradoja de este comportamiento es que el interés corresponde a los otros y no a los supuestos protagonistas. Acomodamos el cuerpo, el gesto y la mirada para simular que nos interesa lo que expone un interlocutor. Pero, como decía Conan Doyle, «la mayoría de la gente escucha con intención de responder, no con la intención de comprender». No hay nada más patético que un postureo interesado, que a nadie interesa. Si alguien nos deslumbra de interés, es que lo admiramos irracionalmente. Un fan es un fanático al que le rebajamos el sectarismo, en sílabas, sin disminuir su intransigencia. El egoísmo es el interés más sincero, porque ni siquiera se oculta bajo una falsa bondad desinteresada. Lo vemos este fin de semana, que concita la mayor concentración de escapistas del año que celebran hoy la buena noche. Hoy se conmemora la fecha más desinteresada, o día D. El interés se desborda por las celebraciones obligadas, llenas de excusas forzadas, en las llamadas «cenas de empresa». La asistencia a estos encuentros suele ser tan fingida como interesada. Hagas lo que hagas, te la tragas. Para unos, es el día del desfogue anual. Lo que resalta la tristeza del resto del curso. Otros, depositan su interés como si invirtieran su futuro, ya sea para evitar la expulsión del paraíso laboral o para medrar contra los intereses de los adversarios. Hay más intercambio de golpes en estos ágapes que en las veladas de boxeo. Y quienes acuden con ingenuo interés, no interesan a los interesados, porque son los únicos interesantes. Los intereses caducan, pero los interesados son perennes para lo que les conviene y para sus dueños. La asonada de los magistrados conservadores, para intervenir judicialmente la soberanía popular del parlamento, es un atentado a la democracia. Este comando ultra del poder judicial y del Tribunal Constitucional se ha momificado en sus poltronas, con el vendaje de la derecha, para bloquear la legitimidad del ejecutivo y el legislativo. Quieren legalizar la predemocracia, con su prepolítica preconstituyente. Las resoluciones precocinadas son la comida basura de la salud democrática. En las dictaduras, los tiranos se arrogan la Justicia desde el poder. En democracia, hay tiranías judiciales que ahogan a los gobiernos que no les gustan. En Aragón se cruzan los intereses con los interesados. El paquete de Feijóo al Pignatelli ha tardado más de una semana en llegar a su destino. No era Amazcón Prime. A Lambán le interesaba zanjar la deuda del tranvía con los zaragozanos y ha cumplido con intereses. A Pedro Sánchez le interesa que el PSOE altoaragonés marque de cerca al ejeano. Muy interesante es la visita de Yolanda Díaz, hoy, para presentar Sumar en nuestra tierra. La confluencia de izquierdas es de sumo interés. A don Javier le interesa más de lo que desearía. A Maru Díaz, también. Los intereses del PP, del PAR y del Real Zaragoza se han cruzado en la sentencia que anula el congreso de los aragonesistas. La ofensiva de Azcón contra Aliaga cobra interés. La abogada del PAR, en este juicio, ha sido Cristina Llop. Una magnifica profesional del derecho, que forma parte del Consejo de Administración del Real Zaragoza. ¡Qué sinergia Mas interesante!