Las pelotitas han resucitado la palabra boicot. Quizá no saben que su etimología tiene que ver con unos campesinos guerreros irlandeses, jornaleros que se negaron a trabajar para un conde hacendado si este no accedía a rebajar el alquiler de sus tierras. No solo ellos, ni el cartero entregaba las cartas al señorito y ningún tendero vendía sus viandas al terrateniente. El administrador de las propiedades condales era Charles Cunningham Boycott y su apellido bautizó a mediados del siglo XIX esa manera no violenta de rechazar una norma.

Este método de resistencia ha sido utilizado últimamente por pelotas. Algunos lo han asumido como autoflagelación para rechazar la falta de derechos humanos de Qatar, negándose a fatigarse con el Mundial de fútbol y la selección de sus amores. Conozco a un amante del baloncesto que se negó en redondo a seguir a la España de Scariolo en el último Eurobásket por la nacionalización exprés de Lorenzo Brown, ninguneando a las promesas autóctonas. Muchos aficionados se mosquearon con esta cuestión, pero se les pasó con la medicina de canastas y asistencias del base manchego de Illinois, cuando fue clave para celebrar el oro. De Albacete y primo de Rafa Nadal dijeron que era tras tragarse sus críticas. Seguramente, si Padrique hubiese llegado a levantar el trofeo planetario con sus chicos pateadores, los boicoteadores habrían caído en el mismo pozo de contradicción moderna. Algo así nos pasa a los neorrurales. Sufrimos una especie de boicot de primeras, por el simple hecho de ser forasteros, por parte de algunos lugareños. No todos, ojo. Y sus motivos tendrán, que no digo que no. Uno sabe que ha superado esta barrera cuando, en una conversación entre locales, hablan en tercera persona sobre «los de fuera», sacándote del círculo maldito. Entonces, solo entonces, puedes respirar tranquilo. Es cuando pasas de ser el deleznable Luis Enrique a convertirte en Lorenzo Brown Parera. Es que has triunfado. Y quizá no sepas ni por qué. Este es mi consejo a todos aquellos que quieran venirse para el pueblo: Buscad esa victoria desde la discreción. Es así como romperéis las barricadas de las suspicacias, que son solo tópicos que se cuelgan sobre aquel que consideras ajeno a tu mundo. Ser útil o, al menos, no molesto e inofensivo, sin llevar la contraria, será la forma de campeonar ante ese grupo menos tolerante y adaptable a lo distinto, el que resiste a ceder su visión monocolor, quizá su posición de privilegio. Eso o seguir siendo uno mismo, como Luis Enrique, en la victoria o en la derrota, pese a quien le pese.