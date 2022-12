La Justicia y lo justo

Estamos asistiendo a un auténtico partido de tenis político en cuanto a pronunciamientos sobre leyes, modificaciones legales y la interpretación de las mismas.

De cría pensaba que las leyes, los jueces y abogados repartían justicia y condenaban a los malos y defendían a los buenos. Pero con los años aprendí que mi concepto de la justicia no era del todo atinado porque había personas muy buenas que eran desahuciadas de sus casas por quedarse sin empleo y no tener dinero para abonar la hipoteca, o condenadas por haber cometido un error, mientras que otros muy malos estaban disfrutando tan ricamente en la calle pese a protagonizas actos que a mí me parecían repugnantes y repudiables.

La Justicia es la igualdad de derechos, deberes y responsabilidades de los ciudadanos. Regida por unas normas establecidas en las leyes que se crean por el órgano competente, es decir, el poder legislativo, nuestro Congreso.

Lo justo es aquello que moralmente es aceptable, lo que está de acuerdo con los principios éticos y morales del colectivo. Lo que en lenguaje de andar por casa conocemos como lo correcto. Y ya si rizamos el rizo y nos metemos en la harina de la justicia social entonces estamos hablando de equidad, igualdad de oportunidades e inclusión. Por lo tanto, la manera de luchar contra la desigualdad, el racismo, la discriminación... lo que implica generar un entorno de garantías como es el acceso a la educación, la sanidad, el empleo , la vivienda y todo aquello que nos genere una calidad y dignidad en nuestra vida más allá de la condición en la que hayamos nacido.

Parece que lo ideal sería que estos tres conceptos fueran de la mano y que nuestras leyes generaran justicia sobre lo justo y ante todo crearan justicia social, pero no es así. Primero porque lo justo no es lo mismo para ti que para mí. Obvio que los desencuentros a los que asistimos en estos días con la nueva ley conocida como solo sí es sí, o lo que llevamos años conociendo como una concatenación de leyes educativas, nos muestran que, según en la mano de quien esté el poder legislativo, las leyes que ayer dijeron blanco hoy dicen negro y así hasta el infinito.

Por ello resulta de especial importancia que se busque el mayor consenso, que en cada momento evolutivo de la sociedad haya un esfuerzo político para que la justicia y lo justo sea coincidente y ya si genera justicia social viviríamos en un mundo más cercano a la perfección. En ello debieron de pensar los llamados padres de la Constitución en su día, porque consensuaron las normas del juego de la convivencia bajo un acuerdo mayoritario e intentando proteger el estado de bienestar.

Desde mi rincón y ahora que estamos en las puertas de un año plurielectoral, les aseguro que antes de rasgarme las vestiduras me miraré muy mucho que papeleta meto en la urna para elegir adecuadamente al poder legislativo que considere que va a trabajar porque la justicia sea justa y no se olvide de la justicia social.