Menú con Ralph

Entrantes: Entro en los cines Aragonia para ver la película El menú en versión original. De entrada no sé ni quién es el director de la cinta ni los guionistas. Acudo impelido por el poder del star system. Soy muy fan de Ralph Fiennes, un actorazo que siempre está fantástico, y aquí es el imponente chef de un restaurante exclusivo. Mi mente vuela a sus grandes trabajos. Primer plato: Recuerdo salir de ver La lista de Schindler completamente impactado por su actuación; mi mujer salió perdidamente enamorada de él, pese a que apareciera con tripica cervecera, para semejar más alemán.

Durante muchos años fue su actor favorito y se le antojaba el más atractivo del mundo. No nos perdíamos ninguna de sus películas: Quiz Show, Días Extraños, El paciente inglés, Oscar y Lucinda, El fin del romance... Segundo plato: En el año 2005 dimos un paso más en nuestro romance con Fiennes; tuvimos la suerte de verlo en el Teatro Español de Madrid, en la obra Julio César de Shakespeare. La obra era en inglés, claro, pero como soy un profesional me la había leído antes en castellano para no tener que estar leyendo los subtítulos: en teatro se hace un poco duro, no es como en el cine. Sin embargo, cuando estaba en escena Ralph Fiennes, nadie miraba los subtítulos: nadie apartaba la vista de él.

A la salida, le esperamos para darle la enhorabuena y le tiré una fotografía junto a mi santa; él salió guapísimo y ella a su lado con una enorme sonrisa de satisfacción. Tercer plato: Nuestra satisfacción seguiría aumentando con Sucedió en Manhattan y El jardinero fiel… Pero mi mujer se negó a ver las películas de Harry Potter. Le fue infiel a Lord Voldemort. Pero yo ya estaba enganchado a Ralph de por vida y me seguí viendo todos sus trabajos. Postre: Saboreo su última invitación, una comedia negrísima, un thriller mordaz para paladares exquisitos.