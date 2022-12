Se atribuye a Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid, la frase «Las promesas electorales están para no cumplirse». No descubría nada el viejo profesor, porque si se comparan los programas electorales con lo que hacen una vez en el poder quienes ganan las elecciones, el resultado se parece como un huevo a una castaña. Recuerden lo que prometía Mariano Rajoy como líder de la oposición y lo que hizo en el gobierno, o, sin ir más lejos, las decenas de clamorosos incumplimientos de Pedro Sánchez: «No gobernaré con Podemos porque no podría dormir tranquilo», «No se eliminará el delito de sedición», «No habrá indultos para los delincuentes del procés», «No subirá el precio de la electricidad», etcétera.

Esta semana el Congreso de los Diputados ha vivido una situación esperpéntica, a la que ha colaborado con su entusiasmo y bochorno habituales el Tribunal Constitucional, una institución que había caído tan bajo que parecía que había tocado suelo, pero cuyos miembros siguen empeñados en superar sus cotas de desprestigio. En esta loca carrera hacia el esperpento de las fuerzas políticas, los independentistas pancatalanistas de Junts proponen que se despenalicen los delitos cometidos por políticos si estos habían prometido hacer cualquier fechoría en sus programas electorales. Imaginen, por seguir en el disparate en el que viven los de la casta, que un partido político propone en su programa que usar fondos públicos para incumplir las leyes no debe ser considerado un delito y que, una vez en el poder en un ayuntamiento, en una autonomía o en el gobierno de la nación, se gastan el dinero de todos en actos ilícitos e ilegales que contemplaba su programa, como, por ejemplo, utilizar esos fondos en organizar un referéndum para la autodeterminación de una parte del territorio español, pero en el que solo puedan votar los electores censados en esa parte. No, señores de la casta, las cosas no se hacen así. Cualquier partido político tiene pleno derecho a proponer en su programa lo que le parezca conveniente, desde la instauración de la III República, que ya me gustaría, hasta la segregación de una parte de España y su independencia como una nueva nación; pero hay que hacerlo por las vías legales que rigen la vida pública. A mí no me gusta una Constitución monárquica, con contradicciones, desigualdades e incumplimientos, pero ha de ser la mayoría de los españoles la que decida cambiarla y, aunque de modo calamitoso, en nuestro sistema son las Cortes las que representan la voluntad popular.